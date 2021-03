Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 28 de marzo

Tegucigalpa.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), anunciaron cortes de energía en varios departamentos de Honduras para este domingo 28 de marzo.

Choloma, de 08:00 am a 05:00 pm: Barrio El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomeros, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, Col. Las Lomas, Bo. Los Profesionales, Bo. El Chaparro ( Sur), Co. Canadá, Col. La Mora, Col, Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex, APROCACAOH, Col. Sinor, Col. Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, Col. 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Maritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Col. Las Torres, Zip América, Adeca ( Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, Zip Galaxy y Zip Honduras.

Distrito Central, de 08:00 am a 08:30 am, y de 11:30 am a 12:00 pm: Comercial Centroamérica, Fundevi, Office Depot, Price Smart, Caribe Comp, Ceutec, Torre Metrópolis, Plaza América, Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, parte de Col. Loma Linda, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Bac Credomatic, Tropigas, Hotel Alameda, CCIT, Almacenes Extra, Oficinas Loto, Bazar del Sábado, Popeyes del bulevar Juan Pablo, Casa de Gobierno, Clientes avenida República de Costa Rica, Curacao, Antiguos Autobancos, Banhcafe, Indufesa Do It Center y zonas aledañas.

Distrito Central, de 08:00 am a 12:00 pm: Paseo Juan Pablo, Gasolinera Uno, Juan Pablo II, Popeyes Juan Pablo II, Lotelhsa,Texaco Alameda y zonas aledañas.