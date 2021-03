Denuncian que tablets entregadas por la Secretaría de Educación están desfasadas

Tegucigalpa, Honduras

Dirigentes magisteriales denunciaron este jueves que las tablets entregadas por la Secretaría de Educación están desfasadas para que los educandos reciban clases virtuales.

Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), indicó que ya han recibido ocho denuncias de docentes afirmando que “no sirven y están desfasadas”.

“Esas tablets están desfasadas. No tienen las especificaciones técnicas para poder soportar las plataformas educativas. Por ejemplo, deben tener suficientes gigas de almacenamiento, la velocidad y todo eso… Esas no tienen nada de eso, no son competentes para soportar la actividad educativa”, explicó García.

La Secretaría de Educación informó que iba a distribuir 200 mil tablets para los estudiantes pudieran conectarse a sus clases de forma virtual.

“200 mil (tablets) que no venían por ningún lado, son invisibles, se habían entregado a una muestra en dos departamentos, y hemos tenido denuncias que no tienen conectividad y están totalmente desfasadas”, denunció el dirigente magisterial.

También el presidente del Copemh, Eulogio Chávez, exdirigente magisterial, catalogó esa entrega como “la mentira más grande. Cómo van a dar educación virtual cuando los estudiantes no tienen una tablets, no tienen internet… En algunas zonas no tienen energía eléctrica”.

Las tablets, según las autoridades educativas, van cargadas con el contenido de la Secretaría de Educación y así el estudiante sino tiene internet, tiene la oportunidad de revisar en su aparato y tener acceso a la información.