Conciertos musicales están prohibidos en Semana Santa, recuerda ministro

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) Leonel Ayala, advirtió hoy que está prohibida la celebración de conciertos musicales y demás eventos artísticos en esta Semana Santa.



En redes sociales trascendieron las convocatorias a eventos con artistas nacionales e internacionales en los días feriados en varios sectores del país.

“Por lo tanto, ese tipo de espectáculos artísticos no está permitido durante la Semana Mayor, pues estamos en medio de la pandemia”, agregó.



Dato En los departamentos no permitan esos eventos en balnearios playas ni discotecas.

“Les advertimos a las personas que están montando estos espectáculos, que se exponen al pago de multas administrativas que oscilan entre 10 a 80 salarios mínimos, de igual forma, sanciones penales que pueden llevar hasta la reclusión del dueño del negocio y posteriormente su cierre”, señaló Ayala.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) pondrá a disposición casi 30 mil personas para que garanticen la seguridad de los viajeros en la semana mayor que inicia el lunes venidero.





El funcionario dijo que “tenemos conocimiento sobre actividades a celebrarse durante el jueves, 1 de abril en adelante, con artistas nacionales e internacionales que incluyen la aglomeración de personas donde no se garantiza ninguna medida de bioseguridad”.



“Así que, las personas no pueden organizar este tipo de encuentros porque ya hay disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y de la Mesa Multisectorial que los prohíben”, reiteró.



“Se habla que los eventos se realizarán a partir de las10:00 pm, eso quiere decir, que estarían violando otra disposición como es el toque de queda que empieza a esa hora y concluye a las 5:00 am”, sentenció.



“Además, ya se ha girado comunicación al Instituto Nacional de Migración (INM) para que no permita el ingreso de artistas internacionales al país”, dijo.