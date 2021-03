Precandidatos presidenciales liberales esperan resultados oficiales del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Tras celebrarse las elecciones primarias e internas del pasado domingo 14 de marzo en Honduras, los precandidatos presidenciales del Partido Liberal, Yani Rosenthal y Luis Zelaya, cruzan los dedos esperando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las encuestas a boca de urna publicadas la noche de la elección por medios de comunicación nacionales daban con un margen muy estrecho el triunfo al precandidato del Movimiento Yanista, Yani Rosenthal.

Por su parte, Luis Zelaya, aspirante presidencial del movimiento Recuperar Honduras, ha repetido en múltiples ocasiones que él ganó la elección y cuestionó las encuestas a boca de urna, en las cuales su opositor ganaba por un diferencia superior al 5%.

Este lunes, Zelaya denunció en sus redes sociales que personas extranjeras de origen judío le enviaron amenazas a sus chat personal, al tiempo que informó que brindará una conferencia de prensa demostrando su triunfo.

"No es con amenazas que nos intimidarán ni harán que renunciemos a nuestra lucha de país. No aceptaremos candidaturas impuestas desde crimen organizado en PLH.

Hoy, a las11:30 AM, daremos conferencia de prensa con actas que demuestran el triunfo del Partido Liberal", escribió el aspirante liberal.

Yani reclama la victoria

El precandidato Yani Rosenthal ha dicho contundentemente que salió victorioso de los comicios primarios del domingo. A pesar que el CNE no brinda resultados oficiales, Rosenthal cree que se impuso por amplia diferencia a Luis Zelaya.

"Ganamos contundentemente, ahora vamos a unir al Partido Liberal y a la oposición. Son bienvenidos hermanos liberales, necesitamos de cada uno de ustedes para reconstruir el partido", publicó en sus redes sociales el empresario y aspirante liberal a la presidencia de Honduras.

Ganamos contundentemente, ahora vamos a unir al Partido Liberal y a la oposición. Son bienvenidos hermanos liberales, necesitamos de cada uno de ustedes para reconstruir el partido.

En otra publicación, Yani dijo que con el 50% de las actas escrutadas por su equipo de cómputo la tendencia era irreversible a favor del Movimiento Yanista.