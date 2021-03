Eufórico al conocer resultados favorables "Tito" Asfura dice "no les voy a fallar"

Tegucigalpa, Honduras.



El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, mejor conocido como Papi a la Orden, y quien lleva una ventaja en el conteo de votos, dijo a los nacionalistas que no les va a fallar, luego que datos a boca de urna lo dan como vencedor en las elecciones primarias 2021.



En la sede de campaña del Movimiento Unidad y Esperanza y vitoreado por los cachurecos que depositaron su confianza en él, “Tito” Asfura lleno de euforia pidió humildad, paciencia y esperar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), brinde los datos oficiales.

“A pesar que los datos de boca de urna nos dan como vencedores, quiero recordarles que todos somos nacionalistas y nos necesitamos todos los días”, indicó al decir que solo trabajando se puede sacar adelante a Honduras.

“Aquí nacimos, aquí nos vamos a morir y solo nosotros los hondureños vamos a sacar al país adelante. Hay un gran reto por delante”, expresó.

El precandidato a la presidencia Papi a la orden tomándose fotos con simpatizantes de su movimiento.

Un trabajo en equipo



Papi a la Orden al añadir que “con todo mi corazón les agradezco el trabajo que por más de año y medio han realizado, estructurando un movimiento fuerte con alcaldes, diputados y todos los nacionalistas”.



“No les voy a fallar”, dijo el candidato nacionalista para los comicios generales, para seguidamente agregar que “estoy firme para trabajar y servir. Que no se les olvide que somos un gran equipo para salir adelante, porque nuestro país lo necesita y es ayudar a la gente”.



“Hoy con mi hermano David Chávez, candidato a alcalde por la capital, estamos claros del trabajo, con todo lo que hay que hacer para poder seguir adelante y seguir avanzando”, indicó.



El máximo líder de los nacionalistas agregó que “trabajaremos con los diputados para que podamos tener leyes en el Congreso Nacional para muchos proyectos sociales, de desarrollo y de financiamiento”.



"Tengo los burros bien puestos y bien amarrados”, indicó Papi a la Orden para finalizar diciendo que “con todo mi corazón les digo que aquí me tienen como compañero de trabajo, no les voy a fallar y que Dios los bendiga”.