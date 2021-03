En Copán, los mayores votaron de mañanita

SANTA ROSA DE COPÁN

Pese a los atrasos en la distribución del material, los adultos mayores fueron los primeros que acudieron a los centros de votación, dando así ejemplo de democracia en el occidente del país.

Faltaban minutos para las 6:00 am cuando Vicente Zaldívar Tábora (de 89 años) apoyado en un andador, llegó al centro básico José María Medina de Santa Rosa para ser el primero en votar. “Toda mi vida he acostumbrado a ser el primero en votar, me gusta porque fortalecemos la democracia”, relató Zaldívar antes de ingresar al centro de votación.

María Brizuela (de 76 años) también acudió a votar al centro básico José María Medina junto con otros siete miembros de su familia, y relató que pese a la pandemia fue disciplinada a votar para que haya cambios de autoridades y, por ende, en el país. En centros educativos de Santa Rosa de Copán, los primeros que ejercieron el sufragio fueron adultos mayores, quienes llegaron con familiares.

La pandemia y otras irregularidades complicaron un poco el panorama, pero es una fiesta cívica. Juan Carlos Elvir , diputado de Copán.

Poca concurrencia

Con atrasos, las Mesas Electorales Receptoras de Copán atendieron a los votantes a eso de las 7:30 am en la mayoría de centros.

Aunque no lucieron abarrotados, los centros de votación tuvieron una asistencia regular de votantes. El proceso electoral se realizó con medidas de bioseguridad y se reguló el uso adecuado de la mascarilla.

En Santa Rosa de Copán, sitios de votación instalados en los centros básicos José María Medina, Jesús Banegas Membreño y Guardería Infantil fueron de los más concurridos, no así centros como la escuela Bonilla, Jerónimo J. Reina, Jardín de Niños Federico C. Canales, centro básico San Antonio, que estaban prácticamente vacíos.

En otra de las ciudades con importante carga electoral de Copán, La Entrada, la cantidad de ciudadanos también fue regular y sin incidencias relevantes.

En ese sentido, Vicente León Rojas, actual alcalde de Nueva Arcadia y aspirante a candidato a la reelección en ese mismo cargo, informó que luego de un recorrido por los centros de votación de la ciudad de La Entrada “vimos todo en normalidad, un proceso sin pleitos y verdadera fiesta cívica”.