Precandidato liberal a la alcaldía de San Pedro Sula, Ángel Ortiz, ejerce el voto en la UTH

San Pedro Sula, Honduras

El precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el movimiento Recuperar Honduras, del Partido Liberal, Ángel Ortiz, ejerció el sufragio la mañana de este domingo en la Universidad Tecnológica de Honduas (UTH).

"Estoy feliz porque es parte de la democracia de Honduras, es parte de la democracia de San Pedro Sula, elegir y cambiar nuevas autoridades es importantísimo", dijo el abogado al salir de la Mesa Electoral Receptora número 1623.

"Tengo 72 horas de no dormir, ordenando, planificando y cuidando todas nuestras actas y nuestras urnas", expresó Ortiz.

El profesional del derecho no fue acompañado por el precandidato a la presidencia Luis Zelaya.

Ángel Ortiz muestra su dedo manchado con tinta como señal que ya ejerció su voto.

"El ingeniero Zelaya no pudo venir porque está en Tegucigalpa y se está moviendo por otros sectores del país y le es imposible. EL ingeniero y yo somos amigos", manifestó Ortiz.

"He hecho un recorrido por los centros de votación de San Pedro Sula y me he sentido bien porque me han dicho que han votado por mi, me sentiría más feliz si pudiera ganar porque mi paso próximo es trabajar por la gente", concluyó.