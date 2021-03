Industria azucarera y oenegés distribuirán 150 mil mascarillas a nivel nacional  

Tegucigalpa, Honduras.

La fundación de la agroindustria azucarera Funazucar junto a la Asociación Cepudo y Food For The Poor distribuirán 150 mil mascarillas a nivel nacional, como parte de una serie de iniciativas para prevenir el contagio del covid-19.



Este donativo se logra gracias a la alianza que la Fundación mantiene con la Asociación Cepudo desde hace 14 años, principalmente para atender las comunidades de influencia de las empresas azucareras.



El lote de insumos de protección incluye dos tipos de mascarillas: quirúrgicas y de tela con tres capas, las que además de proteger a cada personas también reducen el nivel de contaminación ambiental porque se pueden lavar y reutilizar.



Estas mascarillas serán distribuidas con el valioso apoyo de las compañías Azucarera La Grecia, Azucarera Hondureña, Azucarera Yojoa, Azucarera Tres Valles, Azucarera Choluteca y Azucarera Chumbagua y de esta forma lograr llegar a cientos de familias que residen en zonas alejadas tanto del centro, sur, norte y occidente del país también se destinará un lote para los centros de salud, bomberos, cruz roja, etc.



Elsa Osorto, directora ejecutiva de Funazucar, recalcó la importancia del uso permanente de mascarillas al salir de casa o entrar en contacto otras personas y que junto a este mensaje la fundación brindará mascarillas a sus comunidades, clinicas de salud y triajes.

Las mascarillas serán entregadas en paquetes de 15 unidades para las familias beneficiadas, y además este aporte viene acompañado de una campaña de sensibilización sobre el uso correcto de las mascarillas que buscar reforzar la importancia del uso de este mecanismo de protección actividad que va dirigida a los líderes comunitarios que forman parte de los principales proyectos que ejecuta la fundación.



Funazucar es la fundación de la agroindustria de la caña de azúcar de Honduras, los ingenios azucareros que forman parte de este gran y noble proyecto a nivel nacional son: Azucarera La Grecia, Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA), Azucarera Tres Valles, Compañía Azucarera Chumbagua, Azucarera Choluteca y Azucarera Yojoa.