Bomberos y Policía envían mensaje de conciencia ante incendios en verano

Tegucigalpa, Honduras.



La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos advirtieron hoy a la población sobre las consecuencias que representan los incendios que habitualmente se dan al inicio de la temporada veraniega.



“Pensamos desplazar las unidades a puntos estratégicos para brindar una respuesta efectiva ante una emergencia, pero lo mejor es la prevención y para eso ocupamos el apoyo de la ciudadanía”, señaló el inspector general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica.



Cuando la frecuencia de los incendios forestales en una región concreta es alta, el impacto puede ser devastador, se interrumpen los ciclos naturales de los bosques, desaparecen las especies nativas y proliferan las plantas invasoras.



Los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. Además, generan cenizas y destruyen nutrientes; los incendios en las zonas boscosas del planeta erosionan el suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra.

Plantar un árbol puede ser una de las mejores soluciones para revertir las consecuencias de un incendio, pero no solo se trata de realizar la siembra, sino de estar al cuidado de este arbol hasta que sea capaz de continuar desarrollándose por sí mismo.



“No solo se trata de sembrar árboles, sino de darles el mantenimiento necesario, como regarlo, darle abono y podarlo”, explicó el teniente coronel Artica.

¿Cómo prevenir incendios forestales? Es importante saber qué hacer ante un incendio para poder evitarlos. Estas son algunas recomendaciones:



1. No tirar colillas ni cerillas o fósforos, ya que la mínima chispa puede producir una llama y de allí un incendio, sobre todo en zonas donde hay materia vegetal seca.



2. No tirar vidrios, botellas de plástico o cristal, latas, aerosoles u otros materiales inflamables en los bosques.



3. No encender hogueras o fogatas en el bosque, solo hacerlo en las zonas acondicionadas y contando con el permiso indicado.



4. Si encuentra restos de hogueras o fogatas con brasas, apáguelas con agua, no pase de largo y las deje.



5. Si se observa a alguien con comportamiento sospechoso, tirando alguno de los materiales mencionados y haciendo hogueras en zonas no habilitadas, hay que denunciarlo a la Plicía.



6. No entrar con vehículos de cualquier tipo en zonas donde el suelo tenga vegetación seca, ya que el simple contacto con el tubo de escape caliente, sobre todo si es un día con sol fuerte, puede producir un incendio.



7. Colocar zonas cortafuegos, mejor conocidas como rondas en las áreas en las que se conoce que hay facilidad para que tomen fuego.