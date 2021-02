Fiscales de NY en la mira tras admitir adulteración de evidencia contra iraní

MIAMI.

Los fiscales federales de Nueva York se han convertido en el foco de atención y la polémica tras reconocer haber dicho una “rotunda mentira” a los abogados defensores de un acusado criminal, al tiempo que intentaron restar importancia al mal manejo de las pruebas en el fallido juicio de un empresario acusado de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Esta misma Fiscalía es la que lleva varias acusaciones contra capos y políticos hondureños vinculados a carteles del narcotráfico.

Medios de comunicación como el Washington Post y ABC News se hacen eco de lo que se considera un escándalo que evidencia la manipulación de un juicio.

La historia periodística surge luego de que la agencia se noticias AP solicitara documentos de un caso en particular. Según publican estos medios, “las vergonzosas revelaciones sobre lo que muchos consideran la principal oficina de investigación criminal de Estados Unidos estaban contenidas en docenas de mensajes de texto privados, transcripciones y correspondencia revelada el lunes, a pesar de la objeción de los fiscales, a solicitud de The Associated Press”.

La publicación de los registros siguió a un fallo la semana pasada en el que la jueza de distrito de los Estados Unidos Alison Nathan instó al Departamento de Justicia a abrir una investigación interna sobre una posible mala conducta de los fiscales de la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Entérese Stephen Gillers, profesor de ética en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que la conducta de los fiscales en el caso, como la describió el juez, fue “alarmante”.

Muchos latinoamericanos que enfrentan cargos por drogas en los Estados Unidos, entre ellos, altos funcionarios venezolanos y el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, han sido acusados por el mismo equipo de fiscales de Nueva York que fueron sorprendidos por manejar mal las puebas en un caso fallido.

Tanto el Washington Post como ABC News informan que si bien la jueza Nathan no encontró pruebas de que los fiscales retuvieran intencionalmente pruebas de los abogados que representaban al banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, dijo que hicieron un “intento deliberado de ocultar” la verdad e intentaron “enterrar” un documento clave que podría haber ayudado a la defensa.

Los errores fueron tan graves que incluso después de obtener una condena, los fiscales retiraron todos los cargos contra Sadr.

Los documentos revelados el lunes brindan una visión detallada de cómo el caso contra Sadr comenzó a desmoronarse en el lapso de unas pocas y turbulentas horas en marzo pasado, cuando el juicio estaba a punto de completarse. Según se explica, un viernes por la noche apareció un registro bancario que la fiscal de línea, la fiscal federal adjunta Jane Kim, quería presentar como prueba.

Pero se dio cuenta de que aún no lo había compartido con los abogados de Sadr, una posible violación de las reglas destinadas a garantizar un juicio justo. Kim inicialmente sugirió entregarlo inmediatamente a la defensa, pero una colega, la fiscal federal adjunta Stephanie Lake, recomendó “esperar hasta mañana y enterrarlo en algunos otros documentos”, detalla la nota de los medios estadounidenses.

Sépalo Ali Sard fue acusado de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de EE UU contra Irán.

El truco no funcionó

Los abogados de Sadr identificaron el documento como nuevo en una hora. Se quejaron ante los fiscales diciendo que el documento, una carta de Commerzbank a la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de hacer cumplir las sanciones, les habría ayudado en su defensa.

Los fiscales, creyendo que el documento no tenía valor exculpatorio para la defensa, inventaron una excusa y les dijeron a los abogados que pensaban que el registro se había presentado previamente, dice.

A última hora de la noche del domingo, el juez Nathan les había dado a los fiscales una hora para que se explicaran. Los supervisores de la unidad, Emil Bove y Shawn Crowley, se involucraron. En un intercambio de mensajes de texto, Bove reconoció que la excusa inicial que los abogados litigantes le habían dado a los abogados de Sadr era una “mentira rotunda”.