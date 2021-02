Aún no no hay acuerdo entre obreros y empresarios para un nuevo salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras

El representante del sector obrero en la mesa tripartita de la discusión del salario mínimo, Mario Sales, manifestó que aún no hay acuerdos entre empresarios y sector obrero para la negociación del salario mínimo.



Las reuniones de la comisión tripartita han sido constantes, tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores presentaron sus propuestas.



“Todavía seguimos en la mesa del diálogo, ayer tuvimos una reunión que terminó por la noche, vamos a continuar el viernes porque todavía el sector empleador nos está pidiendo un tiempo para analizar una propuesta que se presentó de nuevo y ellos van a traer una respuesta el viernes”, dijo Sales.



En primera instancia el sector obrero pidió un incremento de entre 6 y 8 por ciento al salario mínimo, dependiendo del número de empleados de cada empresa. Al no tener una respuesta positiva por parte del empresariado, la clase obrera bajó los valores en la propuesta.



“Hay una reducción significativa de lo que se había presentado en primera instancia, por lo que creo que ellos pueden aceptarlo y tomar una buena decisión para beneficio de todos los trabajadores”, expresó.



“Los trabajadores estamos necesitados de un incremento al salario porque nosotros estamos teniendo muchos más gastos que en años pasados”, aseguró.



“La negociación no es fácil, los empleadores también tienen sus números y la situación es complicada”, concluyó.