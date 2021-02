Partidos decidirán si quieren conteos de votos municipales

El plazo venció anoche y, al cierre de esta edición, las corrientes se resistían a presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los listados de miembros de mesas con sus nombres y apellidos.

El ente colegiado había dado una prórroga hasta las 12:00 de la noche del 22 febrero bajo la advertencia de que si no lo hacen no tendrán credenciales. “Está fuera de ley, no lo vamos a entregar”, argumentó el coordinador liberal del movimiento Recuperar Honduras, Luis Zelaya.

“Me extraña”, respondió,por su parte, Darío Banegas, de la corriente liberal La Esperanza de Honduras. Mientras, en el partido Libertad y Refundación dos tendencias confirmaron su posición en contra de la medida. Carlos Eduardo Reina, de La Nueva Corriente, se presentó ayer al CNE para reiterar que “en ningún momento la Ley Electoral expresa la exigencia de proporcionar el listado de los miembros que integran las MER”.