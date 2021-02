"Buscaron armas, dinero y documentos, pero no hallaron nada": Abogado de Ramírez del Cid

Tegucigalpa, Honduras.

Marvin Cálix, representante legal del exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del Cid, señalado del delito de lavado de activos, dijo este jueves que pronto trabajarán en tabular las pruebas y presentar los respectivos decargos en la primera etapa del proceso judicial para comprobar la inocencia de su defendido.

Abogado Marvin Cálix

"Él (Ricardo Ramírez del Cid) ha sido una persona que ha combatido la criminalidad en el país y ha revelado información públicamente sobre hechos controversiales en Honduras, pero serán las autoridades las que revisen y corroboren los datos", expresó Cálix.

Investigaciones de la Uf-adpol y de la Atic determinaron que en un período de 10 años (2007 - 2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros que rondan 37,740,181.78 lempiras, de los cuales no logró justificar 26,744,669.18 lempiras.

"Los agentes llegaron buscando documentación, armas y dinero a través de una inspección minociosa en sus habitaciones, maletas y closet, pero nada de eso fue encontrado, de igual manera estamos pendientes de que todo se lleve a cabo conforme a derecho", manifestó.

Sobre la consulta de si ha mirado al expolicía Ricardo Ramírez del Cid, el abogado respondió que "no me he comunicado con él todavía. Lo que resta ahora es trabajar para justificar de lo que se le está acusando, es por ello que hemos tenido acercamientos con relación a sus asuntos financiarios, pues sabemos que él es casado, tiene hijos y fue director de la Policía".

Ejemplificó que el terreno de 400 varas cuadradas ubicado en Guanaja, Islas de la Bahía, es propiedad de la esposa de Ricardo Ramírez del Cid, el cual obtuvo "a través de una herencia", a su vez, lamentó las acciones tomadas por el Ministerio Público con relación al aseguramiento de bienes.

Incrongruencias identificadas

Dentro de este requerimiento fiscal figura también la esposa del exjerarca policial Thelma Carmina Umaña Powell, que no logró justificar 1,473,226.79 lempiras tras movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras, según el Ministerio Público.

En ese sentido, se realizaron desde temprano varios aseguramientos, dentro de los que destacan tres bienes inmuebles en Nacaome, Valle, de los cuales se encuentra la Lotificadora Villas Belén, que consta de 423 lotes de terreno, de los que se incautaron 408. Asimismo, un bien inmueble en Guanaja, Islas de la Bahía, dos sociedades mercantiles, tres vehículos y 16 cuentas bancarias.

Los operativos de aseguramiento comenzaron desde temprano este jueves en distintos puntos del país.