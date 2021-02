Gobierno pone al alcance de la población la ivermectina

Consejos de la FDA sobre la ivermectina

1- ¿Se debe tomar para prevenir o tratar covid-19? No. Aunque existen usos aprobados en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del covid-19. No se debe tomar ningún medicamento sin previa recomendación.

2- ¿Existen riesgos para los humanos que la toman? Algunos efectos secundarios con la ivermectina incluyen sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón del rostro, baja repentina de la presión arterial, sarpullido grave y hepatitis.