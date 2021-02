“Estamos listos para entregar si mañana se aprueba la reforma”: Vilma Morales

San Pedro Sula.

La presidenta de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Vilma Morales, dijo a LA PRENSA que dejan las finanzas de la institución saneadas, pero advirtió que es necesario avanzar en la universalización del sistema para mejorar los ingresos y garantizar su sostenibilidad.

¿Cómo recibieron el IHSS y cómo está en este momento?

La recibimos financieramente en rojo y, como le indicaba, con un sinnúmero de deudas, que era muy penoso deberle a las entidades públicas, incluido el Servicio de Administración de Rentas, ya que se retuvo el impuesto sobre la renta y no se pagó. Ahora se pagan las obligaciones tributarias en forma correcta, también se pagan las obligaciones con las entidades públicas de servicios y todas las demás obligaciones que el IHSS tiene como responsabilidad. Eso es parte de un proceso que ha tenido de mejora la institución, pero, como le reitero, hacerle frente a cambios e innovaciones no es factible sin antes hacer una reingeniería profunda de la institución que permita hacer una revisión no solo de su gobernanza, sino también de la administración.

¿Cómo quedaron todos los contratos de compras sobrevaloradas de equipos e insumos?

Todos esos contratos están cerrados, no hay obligaciones que estén pesando en la caja, son contratos ya cerrados, liquidados, por lo tanto ya no pesan esas obligaciones gruesas sobre el IHSS, tomando en cuenta que esto pesaba mucho sobre el Régimen de Salud. Algo fundamental que ha ayudado a la ordenanza del Seguro Social es realmente darle cumplimiento al artículo 58 de la ley, en el sentido de que cada régimen se administra separadamente y con cuentas contables, presupuestarias y financieras separadas, de manera que cada régimen cumple con sus obligaciones de manera responsable.

¿Cuál es la situación de los dineros que se sustrajeron del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para el Régimen de Salud?

Se cancelaron todas esas deudas. No tengo la cantidad exacta, pero ahí hubo que pagar inclusive un costo de oportunidad, y eso fueron miles de millones; es decir, solo la deuda última del préstamo que habían sacado eran más de 700 millones, más préstamos que se habían sacado y no se habían pagado, más el costo de oportunidad de ese dinero, que fue la Comisión de Banca que obligó que el Régimen de Salud le pagara al Régimen IVM. Todo eso se tuvo que pagar y fueron más de 3,000 millones de lempiras el impacto.

¿Y en este momento a cuánto ascienden las reservas del IVM?

En este momento no tengo el monto, pero todavía es un régimen deficitario porque los aportes no son muchos, y de ahí ese reclamo constante que ustedes como medios de comunicación recogen de quienes dicen que su pensión es limitada, pobre, es decir, una pensión de menos de 1,200 o 1,500 lempiras. Eso tiene que ver con el aporte, y el aporte a los regímenes ha sido deficitario y poco, no hubo una cultura en la seguridad socialy lamentablemente la institución no tuvo una política en la cual se hubiera generado una concientización de la ciudadanía. Mientras un jubilado del Injupemp recibe una pensión más digna porque hay un aporte de más del 19%, en el IHSS el aporte es el 6%, entonces el aporte es más digno.

¿Está listo el IHSS para la universalización de la seguridad social?

Se necesita dar ese paso, por eso le digo que los cambios no le alcanzan a este Gobierno para concretarlos, pero para el nuevo período de Gobierno si hay desafíos, si hay retos que debe tener un nuevo gobernante es la reforma a la seguridad social. Imagínese que no se ha podido lograr ni la gobernanza, lo que va a permitir tener un gerente o director especialista por cada régimen, que es lo que nos ha tenido amarrados ahí en esas posiciones, no porque nosotros queramos, sino por la responsabilidad que eso representa.

Perfil Vilma Cecilia Morales

Presidenta junta

Interventora del IHSS

Lugar de nacimiento: Cortés

Profesión:

Abogada

Cargos:

Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y miembro de la junta interventora de la Policía Nacional.

¿Ustedes están listos para entregar el IHSS?

Nosotros estamos listos para entregar mañana, si mañana el Congreso discutiera y aprobara el capítulo de gobernanza. Eso inmediatamente.

¿Cómo han hecho para atender la pandemia?

Hemos hecho milagros con los recursos y se ha podido avanzar de una manera significativa, de manera que no hemos tenido que recurrir a préstamos, solo eso le dice a usted que si mejoraran las finanzas de la institución y el efecto y el impacto que tienen la univerzalización, ayudará a mejorar los ingresos y a la sostenibilidad del sistema.

¿Es necesario definir la gobernanza para dar el paso hacia la universalización de la seguridad social?

Hay que avanzar con la universalización y es prioritario caminar con la gobernanza.

¿Cuenta con los fondos el IHSS para comprar la vacuna e inmunizar a todos sus afiliados?

Ahorita la adquisición de 1.4 millones de vacunas va a permitir atender a los asegurados directos, pero el seguro social está ampliando la adquisición de vacunas para los asegurados indirectos.

¿De cuánto es la inversión?

Esa inversión es millonaria, como ha sido la compra de AstraZeneca, y es importante darle a este sentido de la responsabilidad, puesto que independientemente de cuál sea la inversión que hay que hacer nosotros estamos dispuestos a realizarla haciendo los ajustes necesarios para comprar la vacuna.

¿Cuándo llega la vacuna?

El 21 de abril es la fecha señalada para la primera entrega, y luego en mayo, junio y julio.

¿El rompimiento de los techos de cotización es la salida a la problemática financiera del IHSS?

Hablar de rompimiento de techos es pecado, ya que la gente solo se va ir al reclamo, es decir, aquella insatisfacción que ha tenido producto de la historia de la institución. El IHSS lamentablemente estuvo mal gobernada, mal controlada y mal dirigida, y el descalabro es el producto de una mala gobernanza y el control de una sola cabeza.