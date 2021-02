Piden "investigación profunda" por asesinatos de mujeres en Honduras

La Ceiba, Honduras.

Diferentes organizaciones feministas de La Ceiba, realizaron un plantón este día frente al Ministerio Público, exigiendo una profunda investigación a la ola de femicidios ocurridos en los últimos días en nuestro país.

Vestidas de morado, color asociado a la lucha antimachista y portando pancartas con mensajes alusivos a parar los femicidos y a esclarecer la muerte de mujeres, las féminas se apostaron frente a la puerta de la Fiscalía por varias horas.

"Estudiar, estudiar para chepo nunca ser", no me cuida un policía me cuida mi familia", fueron algunas de las consignas que vitorearon al unísono. "Estamos reclamando justicia por las últimas muertes de mujeres.

Pedimos a las autoridades una investigación profunda y se castigue a los culpables de la muerte de Keyla Martínez y el resto de mujeres que fueron asesinadas", apuntó Waleska García de la organización Visitación Padilla.