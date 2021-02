La noche de ayer salí tras haber acabado clases de enfermería, la policía nacional de La Esperanza, me detuvo por el toque de queda y me trasladaron a la celda en donde amanecí muerta.



Lo cuento yo porque Keyla Martínez no pudo.#JusticiaParaKeyla pic.twitter.com/oVvmKb2b8D