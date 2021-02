Advierten a partidos políticos sobre aforo, sanciones y medidas en concentraciones

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Max González, sugirió a los partidos no celebrar concentraciones políticas con más de 50 personas en espacios abiertos y bajo estrictas medidas de bioseguridad.



El funcionario dijo lo anterior luego de una reunión celebrada con una delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes de partidos, en la cual se analizó el aumento de los casos de covid-19 en el país.



El próximo 14 de marzo, unos 14 movimientos de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal participarán en las elecciones primarias e internas y se teme un rebrote del coronavirus de no tomarse las medidas de bioprotección adecuadas.



“Se acordó sugerirles a los aspirantes no celebrar reuniones que superen el 30% de la capacidad de espacios cerrados y manteniendo una distancia de metro y medio por lo menos entre las personas”, agregó.

El subcomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), Oscar Mencía, junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) también exhortaron a los políticos a cumplir con los protocolos de bioseguridad en las reuniones proselitistas.



De acuerdo con el funcionario, en espacios cerrados solo se pueden juntar 50 personas y en espacios abiertos 100 personas, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, mascarilla, desinfección y distanciamiento.



“La primera medida es el uso de bioseguridad en todas las concentraciones políticas, que incluye mascarilla, gel, descontaminación de zapatos en las entradas, distanciamiento de las personas en los lugares cerrados y abiertos, así como higienizar los micrófonos que usen los candidatos", indicó.



Manifestó que “la otra medida es que los menores de 18 años no pueden andar en esas concentraciones políticas, tampoco las personas mayores de 60 años”.

“Si van a utilizar transporte, que sea solo con la mitad de la capacidad de la unidad y no permitir alimentación porque ahí habría que quitarse la mascarilla”, sumó.

Mencía afirmó que el no cumplimiento de estas medidas da lugar para que el Sinager aplique sanciones a los movimientos y políticos irresponsables.



“Eso se lo vamos a plantear a la Mesa Multisectorial, hubo un momento que nos dijeron que el que no usara mascarilla se le iba a hacer una multa de 200 lempiras. Lo vamos a meter a la mesa multisectorial para que el Sinager lo analice y lo haga decreto”, advirtió.