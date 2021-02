Con plantón médicos hondureños exigen equipo de protección y vacunas contra la covid-19

Tegucigalpa.



Médicos de Honduras realizaron este sábado un plantón en varias ciudades del país para exigir que se les dote con urgencia de equipos de protección individual a todos los trabajadores de la salud para evitar contagios de covid-19, que se ha cobrado la vida de más de un centenar de profesionales, y acceso a la vacuna.



En el país "todo ha sido un fiasco, acá no hubo medicamentos, ventiladores, no sabemos que se hicieron los ventiladores que compraron, mascarillas de mala calidad, ¿por qué vamos a creer que nos van a traer vacuna?", subrayó a periodistas la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.



Señaló que los médicos no creen que "este Gobierno de saqueadores va hacer algo en favor del pueblo o del sector salud, realmente este es un Gobierno de delincuentes, no creemos absolutamente nada".



Figueroa participó hoy, junto a otros médicos, en un plantón convocado por el CMH a inmediaciones del hospital móvil que funciona en Tegucigalpa, cuya compra, dijo, es "una estafa continuada" contra el pueblo hondureño.





El Gobierno hondureño compró siete hospitales móviles en Turquía entre marzo y abril de 2020, a un costo de 47,4 millones de dólares, pero hasta ahora sólo dos funcionan, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, en el norte del país.



Los cinco hospitales restantes funcionarán en hospitales del sur, oriente, occidente y la región caribeña de la nación, aunque no se sabe cuándo.



Según el CMH, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en la compra de las siete unidades hospitalarias, que al parecer llegaron con fallas y aparatos usados y vencidos, hubo corrupción.

Trabajar en hospitales móviles es "firmar su muerte"

"Ante la incapacidad de quienes manejan la situación (de pandemia), creo que legítimamente no hay garantías de atención en los centros asistenciales, y si van a obligar a la gente a trabajar en estas latas, estos contenedores (hospitales móviles) entonces la gente no está dispuesta a trabajar, porque saben que es firmar su muerte", enfatizó Figueroa.

Aseguró que trabajar en los hospitales móviles "es asegurarse que van adquirir la infección, porque estos no sirven para atender pacientes con covid-19".





En las últimas semanas Honduras ha registrado una alta incidencia de contagios y muertes por el coronavirus, enfermedad que se ha cobrado la vida de al menos 72 médicos y unas 40 enfermeras.



Los médicos exigieron además "la salida" de la ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, y de los integrantes de la Mesa Multisectorial por considerar que "valida los actos del gobierno" y, además, "solo representan los intereses de sectores y grupos privilegiados".



Figueroa recordó la "responsabilidad por mandato constitucional" del Estado de garantizar la vacuna contra la covid-19 a toda la población.



"El pueblo hondureño tiene que levantarse y estar con nosotros exigiendo vacunas, sino nos vamos a morir sin que aquí pase nada, a menos que instancias internacionales vengan, apoyen y miren la violación de derechos humanos que está ocurriendo en el país", enfatizó la presidenta del CMH.

Pandemia fuera de control

"La epidemia está fuera de control, las medidas tomadas por el Gobierno no son acertadas, todo lo contrario, van en contra de lo que la ciencia dicta que es lo correcto hacer en una epidemia", dijo a periodistas Balbino Cárcamo, uno de los médicos que participó en el plantón frente al Hospital de Occidente.

Denunció que los hospitales no tienen "equipo adecuado" para atender a los pacientes y "mucho menos para la protección del personal de salud".



"El Gobierno nos ha metido descaradamente con el tema de las vacunas" contra la covid-19, indicó el especialista, quien lamentó que los aspirantes a cargos de elección popular continúen convocando a actividades proselitistas en medio de la emergencia sanitaria.



Cárcamo tildó de "irresponsables" a los políticos que llaman a sus activistas a concentraciones políticas por el riesgo a contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19.



El especialista recordó que su compañera Karen Tábora, también médico, perdió la vida este viernes en Tegucigalpa tras contagiarse con el coronavirus.