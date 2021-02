Mauricio Oliva dice que medios darán los datos preliminares de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras

El precandidato presidencial del Partido Nacional, Mauricio Oliva, dijo este jueves que los medios de comunicación transmitirán los resultados de las elecciones internas al no contar con una Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).



La semana anterior el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que no transmitirán los resultados de las elecciones internas del próximo mes, sino que transmitirán las actas certificadas cuando ya hayan realizado el conteo acta por acta.



“El CNE va a transmitir actas certificadas, de la transmisión rápida de datos se encargan los medios de comunicación, los primeros datos que recibimos es a través de la radio y la televisión”, indicó Oliva.



“Todos los partidos y todos los movimientos construyen su propio sistema de información, nosotros como partido sabíamos cuántos votos teníamos en la elección pasada y lo comprobamos con las actas”, expresó.



“Debemos tener confianza, ser positivos, no se logró un sistema de transmisión rápida de datos, pero eso no creará mayor problema”, afirmó.

Reelección

Oliva dijo sobre una posible reelección de Juan Orlando Hernández que “él tiene derecho según la ley, pero tendría que someterse a la voluntad de las urnas dentro del partido”.

“Él ya no tiene oportunidad de participar en internas porque no inscribió ningún movimiento”, manifestó.



Hernández ha dicho que el próximo 27 de enero vaca de su puesto y lo entrega al nuevo presidente de la República, que será electo en noviembre próximo.