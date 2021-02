"Las vacunas más populares contra el Covid-19 están acaparadas, Honduras debe explorar más opciones": Científica hondureña

San Pedro Sula, Honduras.

La reconocida científica hondureña Mary Lorena Vallecillo habló en exclusiva con Diario La Prensa sobre el proceso de inmunización que pronto comenzará el país para controlar la pandemia, según lo han dado a conocer las autoridades.



Vallecillo, doctora en bioquímica quien trabaja en el laboratorio de Brigham Young University (BUY) de UTAH, también señaló que se deben eliminar los prejuicios sobre las vacunas y estar abiertos a la variedad y efectividad de las mismas.



La profesional, oriunda de Olanchito, también detalló por qué no hay que temerle a estas vacunas y aclaró las principales dudas que tienen los hondureños al respecto.

¿Cree que estas vacunas se han desarrollado muy rápido?

Es importante aclarar este punto, las personas que trabajamos en laboratorios generamos resultados y con base en ellos obtenemos el financiamiento para seguir trabajando. En este caso, como la emergencia fue tan grande, muchos países empezaron a ofrecer fondos de forma rápida, por lo cual, sumado a la tecnología se pudo agilizar el proceso.



La primera vez que escuchamos de Covid-19 fue en diciembre de 2019, pero en enero de 2020 ya se tenía la secuencia de todo el virus; este trabajo acelerado ayudó a que todos los laboratorios del mundo empezaran a estudiar la manera de cómo contrarrestar la enfermedad, por eso se desarrolló rápido la vacuna.

¿Cuánto puede durar la inmunidad de las mismas?

Ese tema aún está en discusión. Ha pasado poco tiempo desde que se comenzó a aplicar; sin embargo, los últimos estudios señalan que después de ocho meses de su aplicación aún se presenta inmunidad.

¿Cuánto tiempo después de la primera dosis se debe aplicar la siguiente?

Depende de la vacuna. En mi caso me apliqué la primera dosis de Moderna (que se produce en Estados Unidos) el 6 de enero, es decir, debo aplicarme la siguiente a los 28 días se debe aplicar la segunda dosis.

¿Qué contiene la vacuna AstraZeneca, la cual llegará a Honduras?

En el caso de AstraZeneca y Sputnik V utilizan un adenovirus (técnica de biología molecular) muy seguro que se ha utilizado en otras vacunas y que ha salvado a miles de vidas a lo largo de la historia de la humanidad. El adenovirus (otra clasificación de virus) se utiliza para acarrear la información genética de la vacuna más la información genética del Covid-19, esta se vuelve a colocar en el adenovirus y se crea la vacuna.



Cuando ingresa al organismo le ordena hacer las proteínas del virus y desencadena una respuesta inmunológica.

¿Qué efectos secundarios puede desencadenar?

Este tipo de vacunas, al igual que el resto, pueden provocar malestar general en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza y dolor en el área de aplicación.



También puede generar una reacción alérgica, pero esto es mucho más fácil de controlar que el Covid-19; sin embargo, la probabilidad de tenerla es bien baja.



En países, como Estados Unidos, que ya comenzaron a inmunizar dejan al paciente en observación durante unos 30 minutos. Además, cuentan con una unidad de control para tratar estos casos.

¿Qué deben saber los hondureños que tienen temor sobre las vacunas contra el Covid-19?

Esta enfermedad solo se puede controlar con el distanciamiento social y no podemos estar encerrados todo el tiempo. La otra manera es con la inmunización y esta se obtiene a través de las vacunas, ya que, no todas las personas se han enfermado para lograr un grado de inmunidad.

Por lo tanto, es sumamente importante que al tener la disponibilidad de vacunarse lo hagan.

En la misma forma en como la población va adquiriendo la inmunidad también se disminuyen los cambios en el virus, pues las variantes pueden provocar que ninguna vacuna de las que actualmente están sean efectivas.

¿Al recibir la vacuna se puede dejar de usar mascarilla?

No. Se tiene que seguir usando la mascarilla, continuar con el distanciamiento social y lavarse las manos constantemente; porque es necesario seguir controlando el virus para evitar variantes.



Otra razón es que la vacuna no evita que nos enfermemos o que presentemos síntomas, es decir, que aunque nos vacunemos es posible contagiarnos, pero muy probablemente seríamos asintomáticos o tendríamos síntomas leves como un dolor de cabeza; pero, se puede contagiar a los demás, así que mientras la mayor parte de la población no esté inmunizada debemos seguir cuidándonos.

¿Si ya tuve Covid-19 necesito vacunarme?

Sí, únicamente se debe esperar 90 días después de haber salido de la enfermedad y luego recibir la vacuna. Esto porque los anticuerpos de quien ha padecido la enfermedad funcionan hasta después de tres meses de haber tenido el virus.

¿Se pueden vacunar las mujeres embarazadas o que están amamantando?

Este grupo es muy vulnerable y hasta el momento los estudios que se hicieron no incluyeron mujeres embarazadas y aunque es probable que no genere ningún efecto secundario lo mejor es esperar hasta que haya estudios que nos aseguren que sí puede.

¿Qué manejo se le debe dar a las vacunas?

Las autoridades deben diseñar una estrategia para que las vacunas estén almacenadas a una temperatura determinada. Usualmente los laboratorios que están a cargo del desarrollo de las vacunas diseñan un protocolo que se debe seguir al pie de la letra. Porque una vacuna mal manejada deja de ser eficiente, entonces sería dinero perdido. (La vacuna de AstraZeneca -62-90% de efectividad- necesita una temperatura de entre dos y ocho grados Celsius).

¿Qué vacunas recomienda?

Todas, en este momento estamos en una emergencia y los países con mayores recursos están obteniendo la mayor cantidad de vacunas para su población, las naciones con menos recursos quedan a la zaga, entonces hay que estar abiertos a tomar las vacunas que estén a la disposición para inmunizar a la población. Debemos eliminar los prejuicios sobre las vacunas.



Por ejemplo, la vacuna Moderna que se produce en Estados Unidos, será utilizada en EEUU todo el año, por lo tanto a Moderna no le interesa vender a otros países... Toda su producción está acaparada. En el caso de la vacuna de Pfizer, esta tiene mucha demanda en Europa e incluso en EEUU y Canadá; y si bien es cierto que puede ir a otros países, las cantidades serán pequeñas.



En Honduras es probable que solo lleguen unas 40 mil dosis de Pfizer, pero esas solo serán para 20 mil personas porque se deben aplicar dos dosis. Hay que abrirse a otros campos, una de ellas podría ser la del Centro Nacional Gamaleya, que es muy buena vacuna, otra opción es la vacuna Sinovac de China, de la cual hay disponibilidad.