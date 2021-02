El lunes se sabrá si mayores de 65 años podrán vacunarse

SAN PEDRO SULA.

Hasta el próximo 8 de febrero los hondureños, con edades superiores a los 65 años, sabrán con certeza si serán inmunizados en el primer semestre con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual llegará al país en las próximas semanas.

Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) envió cartas a 36 países de América Latina, entre ellos Honduras, en las cuales les anunció que a partir de la segunda mitad de febrero podrían recibir las primeras dosis de AstraZeneca que serán donadas por Covax, una coalición internacional que procura el acceso equitativo de las vacunas contra el coronavirus.

La llegada de los primeros lotes de la vacuna inglesa ha despertado optimismo en los profesionales de la salud que todos los días atienden a cientos de personas con síntomas y ha suscitado inquietudes en los adultos mayores de 65 años, principalmente, debido a las observaciones científicas realizadas en Europa.

Tulio Rivera, fiscal de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Honduras (Anamh), le dijo a Diario LA PRENSA que los mayores de 65 años “están preocupados porque aún no hay una vacuna segura que pueda llegar” para este grupo de ciudadanos con mayor riesgo de morir.

“Nosotros como asociación de la tercera edad estamos preocupados porque la tercera edad no ha sido tomada en cuenta. Están hablando que las primeras vacunas no van a llegar a los mayores y nos preocupa porque tenemos enfermedades de base”, dijo Rivera (74 años).

519,049 hondureños son adultos mayores de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, hay más de un millón mayores de 55 años de edad.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en un informe publicado el 29 de enero, planteó que hasta el momento no hay resultados científicos que demuestren los efectos de la vacuna en la población de personas mayores de 55 años por no haber sido incluidas en las investigaciones de AstraZeneca y Oxford.

En el informe, EMA consignó que “los resultados combinados de cuatro ensayos clínicos en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica mostraron que la vacuna de AstraZeneca era segura y eficaz para prevenir el covid-19 en personas a partir de los 18 años”.

EMA, de acuerdo con el informe, “basó su cálculo en qué tan bien funcionó la vacuna en los resultados del estudio COV002 (realizado en el Reino Unido) y el estudio COV003 (realizado en Brasil).

Los otros dos estudios tuvieron menos de seis casos de covid-19 en cada uno, no suficiente para medir el efecto preventivo de la vacuna”.

Además, explicó que “la vacuna será administrada en dos dosis estándar y la segunda dosis debe administrarse entre 4 y 12 semanas después de la primera”.

Advirtió que “la mayoría de los participantes en estos estudios tenía entre 18 y 55 años” y aclaró que “no hubo suficientes resultados en los participantes mayores de 55 años para proporcionar una cifra de qué tan bien funcionará la vacuna en este grupo”.

Científicos de la EMA consideraron que la vacuna puede usarse en adultos mayores, pero esperan más información de los estudios en curso, que incluyen una proporción más alta de participantes de edad avanzada.

El científico hondureño Marco Tulio Medina, presidente para América Latina de la Federación Mundial de Neurología (conocida por sus siglas en inglés como WFN), estima conveniente esperar las conclusiones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aconseja buscar otras opciones, como la Sputnik V, que, según la revista The Lancet, ha sido probada satisfactoriamente en grupos de todas las edades.

“El estudio que realizaron en Moscú y publicado en la revista científica The Lancet demuestra que puede ser administrada en personas de todas las edades. Sobre la de AstraZeneca no hay estudios en personas mayores de 65 años. La agencia alemana ha tomado la precaución de no administrarla. En Honduras debemos tener más datos, pero será la OMS que dará las recomendaciones después del análisis que haga con el panel que tienen ellos”, dijo.

Llegada de la vacuna

Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), le informó a Diario LA PRENSA que “el 8 de febrero de este año, la OMS va a revisar todo el expediente, el informe interino de la fase tres de la vacuna de AstraZeneca y va a brindar recomendaciones mundiales con relación a las dosis, esquema, grupo de edad al cual debe ser aplicado, reacciones adversas, las contraindicaciones, por tanto, en el caso particular de Honduras, esperaremos las recomendaciones de la OMS y esas son las que el país va a aceptar a nivel nacional”.

“La vacuna de AstraZeneca es una de las tres vacunas que ha recibido autorización para uso de emergencia por dos autoridades regulatorias a nivel mundial, una de ellas es la autoridad regulatoria de Inglaterra que la ha autorizado para uso de emergencia en mayores de 18 años y la otra autoridad regulatoria mundial, estricta, reconocida, es la EMA, esta agencia ha reconocido para uso de emergencia esta vacuna en población mayor de 18 años”, explicó.

Molina manifestó que “por medio de las noticias” se ha enterado “que un comité de expertos de Alemania se ha pronunciado recomendando que esta vacuna debería ser aplicada a una población entre 18 a 64 años de edad, basado en que realizaron los estudios en personas (…) entre 18 y 55 años y un grupo hasta los 65 años. Sin embargo, la OMS es la última instancia que se va a pronunciar sobre el uso”.

“La ministra de Salud recibió una notificación de Covax, el mecanismo de acceso global a las vacunas, informándole que probablemente el primer envío de la primera vacuna que reciba Honduras sea la vacuna de AstraZeneca, cuya cantidad puede variar de 496,800 a 837,600 dosis, pero estas no van a llegar todas de una vez, sino por partes. Se estima que el primer envío oscile entre un 25% a un 35% del total de esta vacuna la cual nos permitiría proteger especialmente al primer grupo de riesgo que son los trabajadores de salud, tanto públicos como los no públicos (...)”.

Molina advirtió que “la fecha es estimada. Esa fecha puede variar dependiendo de varias cosas, una de ellas es que la vacuna sea precalificada por la OMS y la otra consideración es que depende de la capacidad de producción mundial que tengan los laboratorios productores de la vacuna de Astra Zeneca. Todas esa consideraciones se tienen que tener en cuenta”.

“El país está esperando parte de la donación de Covax para el primer semestre y para el segundo semestre, el país, además de recibir el resto de vacunas de la donación, estará adquiriendo vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS”, dijo.

“No puedo dar el dato (de cuántas personas serán vacunadas) porque todo depende de la capacidad de producción mundial, las notificaciones que el país va a ir recibiendo van a ser parciales. En este momento, la primera notificación es la que ha salido en los medios. Estaríamos esperando y no queremos crear falsas expectativas porque todo depende de que la vacuna sea precalificada y luego van a ver otras vacunas que están en desarrollo y que van hacer autorizadas para su uso y distribuidas en los países”.