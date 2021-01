Roberto Rodríguez, el heroico bombero de 83 años fallece a causa del covid-19

San Pedro Sula.

Roberto Rodríguez Borjas, excomandante del Cuerpo de Bomberos y jubilado hace años, murió la noche de este sabado a causa del covid-19.

La información la confirmó el portavoz de la institución, Óscar Triminio

Rodríguez cumplió con una larga carrera en la institución donde se desempeño como Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula y como Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

En noviembre de 2020, durante las tormentas Eta y Iota, Roberto Rodríguez junto a otros colegas voluntarios decidieron ponerse a trabajar y se fueron a La Planeta para comenzar a rescatar personas.

"He trabajado en todas las emergencias de Honduras desde 1961, he vivido huracanes, temblores, deslaves, etcétera y he prestado mi servicio en varias situaciones de calamidad en países vecinos, por lo tanto no me podía quedar de brazos cruzados viendo lo que ocurría con mi gente", comentó a diario La Prensa en una entrevista realizada durante las tormentas.

Sus 83 años no le hicieron dudar ni un segundo en sumarse para ayudar a las miles de familias atrapadas por las inundaciones tras el duro golpe en la zona norte de Honduras.

El ejemplar hondureño ofreció casi 60 años de su vida a servir al país alcanzando los máximos honores en el Cuerpo de Bomberos.

Perfil

- Graduado de perito mercantil del Instituto José Trinidad Reyes en 1960.

- A los 18 años inició como bombero voluntario y a los 19 ya era permanente.

- Tomó cursos en la Universidad de San José de Costa Rica; Morelia, México; Texas, Estados Unidos; Chile; España e Israel.

- Fundador de 11 cuerpos de bomberos en Honduras

- Ha sido condecorado nacional e internacionalmente por su labor en los bomberos durante 56 años de forma consecutiva.

- Padre de cuatro hijos y abuelo de nueve nietos.