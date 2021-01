Defensa de Tony Hernández pide retrasar otra vez su sentencia

Nueva York.

La sentencia del exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, que está agendada para mañana 27 de enero, podría retrasarse por octava vez, en vista de que la defensa del hermano del presidente de Honduras solicitó al juez Kevin Castel un nuevo aplazamiento.

En una carta enviada al juez Castel, el abogado Peter E. Brill además de pedir el aplazamiento de la sentencia explica que "La traducción del PSR y la presentación de sentencia previa están casi completas. Necesitaré obtener las traducciones y luego reunirme con mi cliente para discutirlas y luego incluir cualquier punto de esa discusión en nuestra presentación de sentencia”.

En ese sentido, la defensa de Tony Hernández, culpable de narcotráfico, alega que en este momento aún no puede dar su consentimiento "para un procedimiento de sentencia remota en nombre del Sr. Hernández Alvarado".

El abogado Brill pidió al juez Kevin Castel que se fije una fecha de sentencia en persona, después de que la Corte reabra a tales comparecencias. Cabe recordar que por la pandemia las mismas se hacen de manera remota.

En ese sentido, “le pido a la Corte que fije una fecha de sentencia en persona a su conveniencia, después de que la Corte reabra a tales comparecencias”, señala el escrito.

A pesar de que el juez Kevin Castel aún no ha dado un respuesta a la petición de aplazamiento, la periodista Emily Palmer (The New York Times) escribió ayer en Twitter "justo he confirmado que la sentencia de Tony Hernández (programado para el miércoles) se retrasa de nuevo".

La lectura de sentencia de Tony Hernández estaba prevista originalmente para el 17 de enero de 2020, pero a lo largo del año la misma se fue aplazando.

Juan Antonio Hernández, de 42 años, es hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y fue diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018.



"Tony" Hernández fue detenido el 23 de noviembre en el aeropuerto de Miami acusado de traficar cocaína con destino a EE.UU., posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses y fue hallado culpable en octubre de 2019.