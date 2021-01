Unah: más de 70,000 alumnos hicieron la prematrícula

TEGUCIGALPA.

Las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) arrancan de manera virtual el próximo lunes 25 de enero.

La pandemia y el paso de las tormentas tropicales Eta y Iota causaron una reducción de un 20% en la matrícula de 2020. Las autoridades de la máxima casa de estudios esperan que para el primer período académico de 2021 se matriculen unos 85,000 alumnos.

Ayax Irías, vicerrector de Asuntos Estudiantiles, manifestó que hasta ayer 70,927 estudiantes habían hecho el proceso de prematrícula, “las cifras son alentadoras y aún falta el proceso de matrícula, cancelaciones y adiciones, que esperamos que aumente la cantidad”, dijo el vicerrector. El período de matrícula comienza el 21 de enero y finaliza el domingo 24.

Retorno

El primer período continuará de manera virtual; sin embargo, las autoridades trabajan para el retorno a clases semipresenciales con alumnos que están por graduarse y que les faltan solamente las clases prácticas.

“El ensayo será en aquellas clases prácticas, estamos hablando de carreras que tienen laboratorios y asistencia clínica que es necesario que haya presencialidad, y con estudiantes que solo les faltan laboratorios para terminar su pénsum académico”, indicó Irías.

La Unah no tiene una fecha exacta de cuándo se iniciará el retorno a clases semipresenciales, pues depende del comportamiento de la pandemia; no obstante, Irías no descartó que el ensayo se pueda implementar durante el primer período. Además, para asegurar que los universitarios no abandonen sus estudios se trabaja en un plan para retener a los alumnos y recuperar a los que se fueron en 2020.