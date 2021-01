Hospitales están llenos de infectados tras las fiestas de fin de año

TEGUCIGALPA.

A 14 días de haber iniciado 2021 ya se reporta un incremento en los contagios y ocupación hospitalaria en los centros asistenciales.

Los principales hospitales del Distrito Central se encuentran por arriba del 70% de la ocupación en las salas covid, mientras las atenciones en los centros de triajes van en aumento, producto del descuido de la población que no está utilizando de forma adecuada la mascarilla o no implementan el distanciamiento social.

Para saber Son más de 4,000 médicos y enfermeras que conforman las brigadas “Todos contra el covid-19” que se desplazan por diferentes barrios y colonias de todo el país. En el Distrito Central se están visitando las colonias que reportan mayor número de contagios como ser la colonia Kennedy, Hato de Enmedio, la Villa Nueva, Suyapa, San Miguel, Villa Olímpica, entre otras. En los primeros 13 días del año se han visitado en promedio 1,500 hogares diarios.

En el Hospital Escuela, hasta ayer la ocupación de las salas covid era del 78%; de 50 espacios, 39 estaban ocupados, de esos, 11 estaban en estado crítico, dijo la presidenta de la junta interventora del centro asistencial, Suyapa Molina.

En el Instituto Cardiopulmonar las salas de cuidados intensivos y de alto flujo estaban llenas, la ocupación en todo el hospital era del 48%. Por su parte, el Hospital San Felipe reportó ayer que había 75 pacientes ingresados, teniendo espacio disponible para 27 más.

Datos 4,547 casos positivos de covid-19 se han reportado en el país desde el 1 al 12 de enero; los casos acumulados son más de 129,800 caso. 337,082 muestras de personas sospechosas de covid se han procesado desde marzo hasta el 12 de enero.

En los triajes de la capital la situación es similar, las atenciones aumentaron desde los primeros días de 2021. En triaje del Infop atiende hasta 300 pacientes diarios, la positividad está entre el 25% y 45%; mientras que en el Centro Cristiano Internacional (CCI) el triaje pasó de atender en promedio de 110 personas a más de 280 diarios actualmente, la positividad en las pruebas de PCR es del 97%, dijo la encargada del triaje, Milagros Ramos.

“Hemos tenido aumento en la consulta ambulatoria y en la sala de estabilización; los pacientes que estamos viendo son los que se contagiaron durante las fiestas navideñas, por lo que consideramos que el aumento seguirá, estamos esperando los contagios de fin de año y las personas no se están cuidando”, dijo la doctora. En los demás, las atenciones también aumentaron. La ocupación hospitalaria a nivel nacional es del 66%, según datos de la Secretaría de Salud.

Esperemos que haya una contención del virus con el tratamiento de manera oportuna. Alba Consuelo Flores , ministra de Salud.

Henry Andino, asesor de la Secretaría, manifestó que respecto a la última semana de 2020, el aumento actualmente es del 36% en el número de contagios, mientras que la mortalidad incrementó 16%.

“Para nosotros es preocupante, no creíamos que el incremento iba a ser así en corto tiempo; en lo que va del año se han confirmado 86 fallecimientos y tenemos por confirmar 97; en promedio se están registrando entre 12 y 15 fallecimientos diarios”, detalló Andino.

La población olvidó las medidas de bioseguridad por las fiestas de Navidad y año nuevo. Suyapa Molina , interventora Hospital Escuela.

El epidemiólogo manifestó que si las personas no toman las medidas necesarias y de forma adecuada, el incremento de la enfermedad continuará.

“Cada semana o cada 15 días estaremos viendo un aumento ponderante, porque la población no está acatando las medidas; si no hacemos bien las cosas, si las brigadas no hacen su trabajo, en febrero podríamos llegar al escenario que vivimos en julio”, vaticinó.

Si las personas toman conciencia y acatan las medidas, se puede contener el aumento. Henry Andino , epidemiólogo

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, hizo un llamado a la población a no automedicarse y buscar asistencia médica al presentar la menor sintomatología. Apuntó que de continuar el aumento de casos, no se descarta tomar medidas más fuertes.

“No descartamos tomar decisiones que no sean favorables para la economía del país y esto nos afecta a todos por lo que debemos ser responsables”, dijo.