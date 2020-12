Don Chezina reacciona por muerte de exmilitar hondureño que inspiró el #TraTraChallenge

Redacción.

"Honduras está de luto. Esdras. E.P.D.", escribió el cantante urbano Don Chezina en su cuenta de Instagram, lamentando el fallecimiento del exmilitar hondureño Esdras Berríos.

"Esdras Manuel. No lo puedo creer, este año 2020 me sigue sorprendiendo; se me va mi Madrina Gollin, se despide Tito Rojas y ahora Esdras. Pido Fortaleza para nuestras Familias y seres queridos. R.I.P.", agregó el artista urbano en su publicación.

El joven militar hondureño Esdras Berrios, conocido por su polémico baile de reguetón "Tra Tra Tra Challenge" que se viralizó en las redes sociales, falleció anoche en Tegucigalpa.

Según información que circula en noticieros nacionales y en las redes sociales, el joven de 21 años sufrió un accidente de tránsito y luego fue víctima de un atropellamiento.

Furor en redes sociales

El joven exmilitar se hizo viral en las redes sociales por su peculiar baile y reto en TikTok, pero fue dado de baja en las Fuerzas Armadas en mayo de este año.

Esdras argumentó en su momento que decidió grabarse y subir el vídeo a TikTok porque se sentía estresado producto del encierro por la pandemia del COVID-19.

Al mismo tiempo "Don Chezina" mandó todo su apoyo al hoy fallecido joven hondureño.