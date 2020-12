Primero las tormentas y ahora el covid: odontóloga limeña necesita ayuda

La Lima.

Son miles de hondureños los afectados por las tormentas registradas en noviembre pasado. Muchos siguen en albergues y otros están debajo de los puentes y en los bordos. Algunos compatriotas se encuentran viviendo en las casas de familiares y amigos. Y con resignación, muchos han regresado a sus viviendas e intentan reconstruir lo que Eta y Iota destruyeron.

Sin embargo, existen otros casos en los que la incertidumbre ha aumentado, después de enfrentar la furia de la naturaleza varios han sido contagiados por coronavirus. Tal es el caso de la odontóloga limeña Suyapa Guerra (de 52 años), residente en la colonia Los Maestros. Actualmente está luchando por su vida contra esta mortal enfermedad.

“En el primer huracán ellos estuvieron en su casa, no pensando en que el agua iba a llegar tan alto. Los primeros cuatro días el agua subió demasiado. Perdieron todo. No tenían luz. Nosotros estábamos preocupados. Fuimos a buscarla. Tuvimos que hablar con los lancheros para que anduvieran buscándola. Los encontramos en la casa y los sacamos con rescatistas”, relató Alejandra Euceda, sobrina de Guerra.

Parientes de Suyapa Guerra en labores de limpieza.

Posterior al rescate, la odontóloga y su familia fueron llevadas a un hotel. Luego sus parientes fueron a limpiar la vivienda para que pudieran regresar sin imaginar que otro huracán se aproximaba. En ese lapso, Guerra empezó con su dificultad asmática. Lo peor estaba por llegar. El segundo huracán los dejó atrapados. Se vuelven a inundar y son rescatados por los lancheros.

“Quedan atrapados otra vez. Tal vez no creyendo que iba a pasar todo lo que pasó, cuidando las cosas materiales que tanto esfuerzo les costó”. No sólo la casa fue destruida, sus clínicas odontológicas que se hallan en el centro de La Lima también fueron devastadas.

Posteriomente; ella, su esposo y el hijo de 16 años son llevados a un albergue, pero después la hija mayor los traslada a un hotel. Ya en ese lugar, los ataques de asma aumentan. Acude al médico y este le recomienda ir a un triaje y resulta positiva de covid-19.

“Ya estando en el hotel le costaba respirar y se cansaba mucho. Decidimos en la noche llevarla al hospital Leonardo Martínez. Cuando llegamos ella iba súper mal. La internan. Nos dicen que está con alto flujo de oxígeno y que la quieren estabilizar. Ya estando cuatro días en el Leonardo el doctor nos dijo que si tenemos la capacidad de llevarla a una clínica privada lo hiciéramos, ya que ellos no contaban con intensivistas ni especialistas y que ella necesitaba ser entubada”.

“La llevamos a un hospital privado. Ya tiene 19 días. Está entubada. Tiene dañados sus pulmones un 75%. Los médicos están tratando de salvar el 25% para que no se siga afectando. Pero ya con ese tiempo que tiene de estar ahí ya se debe mucho dinero, ya los recursos de nosotros como personas luchadoras se agotaron. Y por eso pido la ayuda solidaria de personas que puedan o quieran poner un granito de arena. La verdad que si lo necesitamos. Tristemente no pudo estar en un hospital público, no están capacitados para la gravedad que ella tiene. Esperamos un milagro de dios tanto en la salud como en lo económico”.

Si usted desea ayudar a Suyapa Guerra puede hacerlo a través de la cuenta 212510001919 a nombre de José Manuel Ulloa Ponce, en banco de Occidente, o comunicándose al teléfono celular 9701-1751, su familia se lo agradecerá.

En La Lima, la mayoría de familias que están en los albergues son de la colonia Municipal, aldeas Samaritana, San Juan, San José, entre otras que por el paso de las tormentas quedaron destruidas.

Son unos mil limeños los que aún están en diferentes albergues, como centros educativos e iglesias; sin embargo, en los bordos y en el bulevar hay alrededor de 500 pobladores, quienes se han acondicionado en carpas de plástico, porque aseguran que todavía no pueden regresar a sus hogares, ya que según ellos las colonias donde vivían ahora son inhabitables.

Covid en Honduras

Ayer domingo se alcanzaron 114,359 contagios y 2,975 muertes. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó que hay 572 personas hospitalizadas, de las que 441 presentan un cuadro estable, 122 en condición grave y 9 en unidad de cuidados intensivos. El resto de los pacientes son monitoreados por el personal de la región sanitaria. Mientras que 68 pacientes superaron la enfermedad, con los que ya suman 51,478.

El 11 de marzo Honduras confirmó los primeros dos contagios de covid-19, desde entonces enfrenta la pandemia con muchas dificultades por su precario sistema sanitario y la poca capacidad para realizar pruebas PCR, ya que según médicos el país necesita procesar al menos 3,000 test.

Honduras, el tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia, por detrás de Panamá y Guatemala, vive en las últimas semanas un notable repunte de los casos debido a la aglomeración en los albergues temporales en los que permanecen miles de personas afectadas por las inundaciones que dejaron las tormentas tropicales Eta y Iota.

Los fenómenos causaron daños en la infraestructura y los cultivos, principalmente en el norte y occidente, cuya recuperación tardará unos cinco años y requerirá al menos 3,000 millones de dólares, según organismos multilaterales.

La Secretaría de Seguridad de Honduras indicó en un comunicado que se mantiene la alerta roja (emergencia) en todo el país por las labores de asistencia "humanitaria y de reconstrucción".

Debido a la emergencia por los efectos de los fenómenos naturales, las autoridades señalaron que siguen suspendidas las restricciones de movilidad en el sistema financiero, supermercados y comercios autorizados, para que la población salga a comprar alimentos y otros insumos.

La instituciónseñaló que todos los comercios están autorizados para operar, exceptuando los bares y discotecas, y que solo es permitido realizar reuniones de hasta 50 personas máximo.

La pandemia de coronavirus ha causado una crisis económica, agudizada por los severos daños que dejaron Eta y Iota, que ha dejado a unas 600,000 personas desempleadas, según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. EFE