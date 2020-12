ONGs de Honduras y EEUU lideran campaña para ayudar a víctimas de Iota y Eta

Tegucigalpa.



La organización Cepudo, de Honduras, y la internacional Food For The Poor, con sede en el sur de Florida (EE.UU.), lideran una campaña de ayuda para apoyar a los damnificados de las tormentas tropicales Iota y Eta en el país centroamericano, donde alrededor de un centenar de personas murieron por los fenómenos.



La campaña denominada "Honduras te necesita", busca crear "consciencia en la población sobre las necesidades" que tienen los hondureños que han sufrido la devastación de estos fenómenos naturales, que afectaron la región con apenas 13 días de diferencia, dijo este miércoles a Efe la directora de Donaciones de Cepudo, Lille Rietti.



"Queremos crear consciencia en las personas que están fuera de Honduras de que la manera más directa, fácil y segura en que nos pueden ayudar es a través de un donativo monetario" en línea mediante la página FoodForThePoor.org/HondurasNeedsYou, explicó.





El dinero recaudado a través de la campaña servirá para que Food For The Poor entregué alimentos, artículos de higiene personal, ropa y zapatos a familias en Honduras a través de la organización socia en ese país, Cepudo, señaló Rietti.



Los recursos también permitirán financiar labores de asistencia urgente tras el paso devastador primero de Eta a principios de noviembre y, dos semanas después, de Iota, que causaron fuertes inundaciones y dejaron alrededor de un centenar de muertos.

Daños son impresionantes

Las donaciones beneficiarán a más de un centenar de comunidades, 70 albergues y decenas de familias que viven en tiendas de campaña improvisadas con palos y plásticos porque perdieron sus casas o siguen anegadas tras las inundaciones, añadió.

"Lo que las personas logran ver en un vídeo o una foto se queda corto a la verdadera necesidad que la gente está teniendo (por las afectaciones que dejaron Eta e Iota), el daño es tan masivo e impresionante", subrayó Rietti.



Más de 3,5 millones de personas fueron afectados por las graves inundaciones, que causaron destrozos en toda la infraestructura productiva de Honduras.



La ejecutiva de Cepudo hizo un llamado urgente para hacer donaciones a Food For The Poor para apoyar a los damnificados por los fenómenos naturales.



"Tenemos que pedir ayuda y decir: Honduras te necesita, colabora con un donativo monetario, pon tu granito de arena para estas personas que realmente perdieron absolutamente todo", enfatizó.

Muchas necesidades

Las necesidades son muchas, pero diferentes para cada persona o familia. Rietti indicó que los damnificados que continúan en albergues temporales requieren ropa, calzado y medicamentos, mientras que en las comunidades donde los niveles de agua han comenzado a bajar se necesita apoyo para realizar una limpieza profunda para que las personas puedan retornar a sus casas.

La organización Cepudo, con apoyo de Food For The Poor, también destinará recursos a la reconstrucción de viviendas afectadas por las tormentas tropicales Eta y Iota.



"Queremos que la campaña dure tiempo prolongado porque sabemos que el impacto de los huracanes no es a corto plazo, es a largo plazo, por lo que (la ayuda) tenemos que llevarla por etapas a medida que las condiciones climatológicas y las condiciones devastadoras nos permitan ir avanzando", explicó la ejecutiva.



Entre noviembre y lo que va de diciembre, Cepudo y Food For The Poor han distribuido 40 contenedores de donaciones a miles de damnificados por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Cortés, Atlántida y Santa Bárbara, en el norte, caribe y occidente del país, y en Tegucigalpa, la capital hondureña, agregó.



Rietti reiteró su llamado a la comunidad internacional sobre la "necesidad de apoyo" debido a que Honduras atraviesa una "situación sumamente devastadora", ya que los efectos de Eta y Iota han dejado cientos de familias "completamente en la calle".



Honduras ha sido uno de los países más damnificados de Centroamérica por el paso de Eta e Iota, y cerca de 100.000 personas continúan alojadas en albergues.