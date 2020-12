Israelíes sugieren construir represas o reservorios de agua para evitar inundaciones en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Expertos de Israel recomendaron la construcción de represas en el Valle de Sula para que, aunque no produzcan energía eléctrica, retengan el agua en la parte de arriba de los ríos Chamelecón y Ulúa y así estos no causen desastres como los provocados recientemente por las tormentas tropicales Eta y Iota.

Así lo informó el comisionado presidencial para el Valle de Sula y ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, después de una reunión con autoridades del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y República Dominicana (Cepredenac) y miembros de la misión de expertos de Israel que se encuentra en el país.

En la reunión participaron la secretaria ejecutiva del Cepredenac, Claudia Herrera; el comandante de la Unidad Nacional de Rescate de Israel, Golan Vach; y el ingeniero principal de la delegación israelí, Amnon Leibowitz, junto a ingenieros locales y expertos de ese país, enlazados vía virtual.

Apoyo

“Muy agradecidos con el pueblo y Gobierno de Israel por esta misión de apoyo, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático”, dijo Ayala.

Se preguntó si “habrá otro país que haya recibido dos fenómenos de la magnitud que los recibimos nosotros en menos 15 días.” El funcionario calificó como “una tragedia natural de magnitudes apocalípticas” lo que ha vivido Honduras con el paso de esos fenómenos que dejaron muerte y destrucción.

Explicó que la magnitud del desastre provocado por Eta y Iota en el país fue “seis veces más de una crecida normal y nuestros sistemas de control de inundaciones no lo pudieron detener”.

Represas y otras obras

Después de varios encuentros con la misión israelí, “hemos dialogado bastante y ha salido como un tema a estudiar la necesidad de hacer presas que detengan el agua aunque no tengan un propósito de generación de energía hidroeléctrica, pero sí reservorios de agua de gran magnitud”, detalló Ayala.

La secretaria ejecutiva del Cepredenac, Claudia Herrera, manifestó que “estuvimos reunidos los representantes de Invest-H, de la Comisión Contra Inundaciones del Valle de Sula y los encargados de la misión de Israel analizando la situación del Valle de Sula, viendo cuáles serían las posibilidades de colaboración e identificando los mecanismos que lo permitan tener protegido y cuáles serían las inversiones más adecuadas que se deben impulsar”.

Trabajan en medidas para evitar inundaciones en el Valle de Sula como las que dejaron las tormentas Eta y Iota.

Añadió que hablaron sobre cómo retomar la reconstrucción de las obras de infraestructura, del Canal Maya y Jicatuyo, entre otras. Herrera aseguró que “hay que tomar acciones inmediatas y acordes con la realidad y a lo que representa el Valle de Sula como motor económico”.

De esa forma, dijo la funcionaria regional, se aprovechan “la experiencia y los recursos que el hermano pueblo de Israel nos van a poner a disposición”.

Añadió que hay que desarrollar acciones en conjunto con gobiernos locales y explorar financiamiento con otros actores de crédito internacional, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La misión de expertos israelíes se encuentra en Honduras desde el pasado 2 de diciembre y su labor tiene cuatro prioridades: evaluar daños y examinar infraestructura, vivienda, alcantarillado y su durabilidad, además del apoyo para elaborar planes de respuesta ante desastres similares en el futuro.