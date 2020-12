Hondureños en Estados Unidos envían ayuda a damnificados de Eta y Iota

Fort Lauderdale.



Un barco de apoyo logístico de la Fuerza Naval de Honduras partirá mañana jueves del puerto Everglades (Florida, EEUU), con unas 200 toneladas de ayuda que los hondureños radicados en Estados Unidos donaron a los miles de compatriotas suyos damnificados por las tormentas Eta e Iota.



"Es una obra de amor, un granito de arena", dijo este miércoles a Efe Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, una organización de inmigrantes hondureños en EE.UU. de la que partió la iniciativa de este envío humanitario compuesto de alimentos no perecederos, ropa, juguetes, sillas de ruedas y equipos de bioseguridad, entre otros.



El Gobierno de Honduras colaboró con el envío del barco "Gracias a Dios" para transportar la ayuda a Honduras, señaló el embajador hondureño en Washington, Luis Fernando Suazo, que visitó este miércoles el barco junto a representantes del condado Broward y del puerto Everglades.



La situación es "gravísima" en las zonas inundadas debido a las tormentas tropicales de esta temporada, de acuerdo con el embajador, que señaló que Honduras va a necesitar "muchísima ayuda de la comunidad internacional" para recuperarse.



EL DOBLE QUE MITCH



Según Suazo, los daños son el doble de los causados por el huracán Mitch hace 20 años, aunque el número de muertos ha sido inferior (un centenar frente a 6.000), aparentemente debido a que las medidas preventivas tomadas después del desastre han surtido efecto.



El barco partirá mañana, jueves, y llegará a Honduras en unos cinco días, según Juan Flores, quien destacó que una vez en territorio hondureño el Consejo Nacional Anticorrupción (CAN), con el que la Fundación 15 de septiembre tiene un convenio, se encargará de hacer llegar la ayuda a los que la necesitan.



Tanto el embajador como Flores destacaron la solidaridad "desbordante" de los hondureños de EE.UU. con sus hermanos damnificados por Eta e Iota.



Flores destacó que se ha recibido ayuda de todos los Estados Unidos. De Tampa (oeste de Florida) enviaron a Port Everglades dos contenedores y de Nueva York, uno.



Desde hace 36 años no atracaba un barco de la Fuerza Naval hondureña en Port Everglades. El embajador destacó que ese cuerpo de las Fuerzas Armadas tenía muy pocos recursos hasta que con el actual Gobierno se acometió una renovación y se adquirieron cuatro barcos, uno de ellos el "Gracias a Dios" que perteneció a la Marina de Colombia y tiene base en el puerto de La Ceiba.



El comandante del barco es el teniente de navío Jimmy Osorto, presente en la ceremonia, a l que asistieron también el exalcalde y hoy comisionado (concejal) de Broward Dale Holness y Jonathan Daniels, director de Port Everglades.



Holness dijo que la comunidad hondureña es "muy importante" para el condado Broward y que los hondureños son "personas positivas y muy trabajadoras".



Daniels destacó que Honduras es el primer socio comercial de Port Everglades y que a través de este puerto se mueven mercancías de y hacia el país centroamericano por más de 2.000 millones al año.



Eta y Iota, en menos de dos semanas, causaron severos daños en Honduras y alrededor de un centenar de muertos, según cifras oficiales preliminares.



Los daños sumarían unos 10.000 millones de dólares, según analistas, que consideran que los dos fenómenos dejaron más lluvias que las del huracán Mitch, en 1998, fenómeno que causó estragos en todo el territorio hondureño.