Amplían año escolar hasta febrero de 2021 para estudiantes que se desvincularon del sistema

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Educación informó este miércoles que el año escolar 2020 se extenderá hasta febrero de 2021 con el propósito de atender a los estudiantes que se han desvinculado del sistema educativo.

El ministro de esta entidad, Arnaldo Bueso, aclaró que el año lectivo 2020 no ha finalizado e indicó que lo que dio inicio son las vacaciones para los docentes.

Arnaldo Bueso, secretario de Educación

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el funcionario agradeció a los educadores por "la demostración de patriotismo, responsabilidad y compromiso, principalmente para la niñez y juventud de Honduras, además de desearles unas felices y merecidas vacaciones".

“Consientes del impacto provocado por la COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota, hemos tenido que replantear el abordaje pedagógico de manera atípica y por lo tanto el año escolar se extiende hasta en febrero de 2021”, detalló.

Campamentos lúdicos

El titular de la Secretaría de Educación dijo que el propósito de este plan de seguimiento del año lectivo hasta febrero próximo, es dar atención y motivar a quienes por una u otra razón se desvincularon del sistema y tengan la oportunidad de continuar con su trayectoria educativa, mediante el proyecto de voluntariado “Toma mi mano" con la metodología denominada campamentos lúdicos.

Puede leer: Diez personas con VIH se diagnostican cada mes en el Rivas

Añadió que hay estudiantes que fueron promovidos en octubre y otros en noviembre, pero son quienes estuvieron vinculados al sistema de manera constante. También especificó qué fueron promovidos los educandos que resultaron damnificados y también aquellos que eran alumnos de docentes damnificados que aún no lograban obtener el nivel satisfactorio.

Mencionó que para quienes no están en las categorías anteriores, el año escolar sigue abierto hasta febrero de 2021. De igual manera, explicó que los alumnos que no se matricularon durante el año 2020 pueden participar en los campamentos lúdicos.

Matrícula 2021

Comentó que al llegar el proceso de matrícula de 2021, los docentes aplicarán una prueba de valoración para ubicarlos en el grado correspondiente e iniciar con la implementación de los planes de nivelación.

“Hemos girado lineamientos para que las 18 direcciones departamentales de Educación puedan adaptar la planificación, ejecución del proceso de reforzamiento y los campamentos lúdicos, lo que permitirá que los estudiantes sin excepción ninguna finalicen exitosamente su año lectivo”, aseveró.

Anunció que estos estudiantes serán atendidos por un grupo de voluntarios, "personas solidarias con estos proyectos y con la educación".

Bueso reiteró e hizo un llamado a las organizaciones de sociedad civil y a todas las instancias para que acompañen en identificar a los niños, niñas y jóvenes que no se matricularon en 2020.

Además: Comienzan a liberar a La Lima de miles de toneladas de lodo

En unan entrevista reciente con LA PRENSA, Mario Alas, investigador del Observatorio Educativo, expueso que lo primero que se debe asegurar para el próximo año escolar es la conectividad de los alumnos, de lo contrario hay riesgo de que más niños queden fuera del sistema.

“Si los padres van a tener que seguir comprando la recarga para recibir las clases, es muy probable que la matrícula tenga una caída fuerte respecto a 2020", puntualizó.

"Con la pandemia y los huracanes estamos en riesgo que para inicios de 2021 la mitad de los niños se nos queden fuera del sistema”, dijo. Alas lamentó que el Gobierno no fue capaz de proveer Internet gratuito como lo hicieron varios países latinoamericanos a pesar de que se aprobó el decreto 60-2020 que establece medidas para facilitar la educación no presencial a través de medios digitales.

En tanto, Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos, dijo que un 48% de los estudiantes matriculados este año no terminaron las clases porque no tenían las herramientas tecnológicas para recibir el pan del saber. “Si no se dota de Internet gratuito a la población estudiantil, ese mismo 48% que salió este año no se matriculará el próximo año escolar”.