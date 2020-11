Dólares hallados a Mel Zelaya pasarán a manos de la Oabi

TEGUCIGALPA.

Si el expresidente Manuel Zelaya Rosales sostiene que los 18,000 dólares que le encontraron en su maleta en el aeropuerto no son de él, estos serán trasladados a la cuenta de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), explicó el experto en derecho penal, Raúl Suazo Barillas.

El exmandatario fue retenido el pasado viernes en el aeropuerto Toncontín, adonde tomaría un vuelo rumbo a Houston y posteriormente a México, porque le encontraron dentro de su mochila un sobre con el dinero sin declarar y que, según Zelaya, él no es el propietario. El abogado penalista explicó que en Honduras no es delito llevar más de 10,000 dólares.

Datos 1- Luego del incidente, Manuel Zelaya salió del aeropuerto el viernes a eso de las 9:00 pm, al día siguiente sin ningún inconveniente logró viajar rumbo a México. 2- En uno de dos videos difundidos el viernes se escucha que Zelaya admite que llevaba dinero, pero él creía que solo eran 12,000 dólares y admitió que no lo declaró. 3- Mientras dure la investigación, los recursos estarán bajo el resguardo del Ministerio Público.

Lo que establece el artículo 34 la Ley de Lavado de Activos es que todas las personas que vayan a entrar o salir por cualquier puesto fronterizo de Honduras están en la obligación de declarar el dinero que lleva y si no lo declara se le aplica una sanción administrativa. Indicó que como Zelaya dice que el dinero no le pertenece, el Ministerio Público (MP) va a incautarlo y no se lo devolverán.

Determinar si el dinero se lo pusieron o no es un poco difícil también, porque él dice que pudo haber sido adentro del aeropuerto o antes de llegar a la terminal, comentó Suazo. Lo que van a hacer es ver los videos y es muy probable que las cámaras no muestren nada y el caso quede para investigación.

El MP no va a poder determinar cómo llegó el dinero a la maleta y como nadie lo va a reclamar, el dinero va a ser depositado en las cuentas de la Oabi.

En caso de que Mel se retracte podría probar que retiró ese dinero, que vendió algo y demostrar la razón por la que lo llevaba, aunque el exmandatario ha pedido una investigación.