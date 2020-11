Llevan atención médica a damnificados limeños

LA LIMA.

Debido a que los centros de salud del municipio de La Lima, Cortés, se inundaron, ayer más de 500 limeños fueron asistidos por decenas de médicos que realizaron una brigada en la entrada de la colonia Planeta.

De forma organizada, desde tempranas horas comenzaron a llegar personas de todas las edades, en donde médicos de diferentes especialidades les dieron atenciones y medicamentos.

Datos 100,000 pobladores afectados hay en el municipio de La Lima, todos los habitantes fueron perjudicados por las inundaciones del río Chamelecón y sus canales. L200 millones en pérdidas es la cifra que reportan preliminarmente las autoridades de La Lima, miles de personas perdieron todos sus patrimonios.

Félix Rodezno, médico coordinador de la actividad, dijo que iniciaron las brigadas en Puerto Cortés, en cada municipio permanecen dos días; en el caso del sector Planeta, la asistencia era para 500 o 700 pacientes, dependiendo de la demanda, pero el objetivo es asistir a las personas con complicaciones de salud.

“Desde el pasado martes hemos trabajado en diferentes municipios de Cortés, pero también haremos recorridos por los departamentos de Yoro y Santa Bárbara, que es donde ocurrieron más emergencias, mañana estaremos dando atenciones en el kilometro 71 del municipio de Villanueva”, explicó el galeno.

A pesar de haber pasado varios días, las imágenes aún son dramáticas.

El proyecto es por parte del Gobierno central denominado “Feria de la salud, emergencia humanitaria”, el cual inició el 23 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre.

“A raíz del paso de los fenómenos naturales surgen enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y se mantiene la infección del covid-19, por lo que estamos juntos con la Región Sanitaria de Salud, para hacer evaluaciones de cada paciente, donde a los sospechosos se les practican pruebas rápidas y PCR, también se atienden lo que son las enfermedades de base y tenemos una área para psicología y odontología”, agregó el doctor.

Los pobladores tienen que sacar toneladas de lodo de sus negocios y viviendas.

Cada paciente pasa por la farmacia donde les dan los medicamentos recetados por los médicos y un kit de medicinas básicas ante la emergencia, que consta de vitaminas, cremas para la piel, suero oral, acetaminofén, zinc, fluor, calcio, entre otros.

Rosa Castillo, habitante de la colonia Planeta, manifestó que ella padece de presión alta, pero debido a la situación de haber perdido su casa no le había dado tiempo de ir al médico. “Yo ya estaba mal de salud, pero me evaluó un doctor y ahora pasaré por mis medicamentos para volverme a poner en control”.

Fueron cientos de personas que aprovecharon la brigada, muchos por complicaciones comunes y en algunos casos los médicos hicieron referencias al hospital Mario Catarino Rivas.

Karla Xiomara Hernández es habitante de la colonia Villa Real, en el sector Planeta, quien al escuchar de la brigada fue en busca de medicinas para sus dos hijos, “estoy embarazada, pero no estaba en control, pero ya me revisaron los médicos y me dieron las vitaminas y cita para seguir en chequeo”.

Numerosas personas de la tercera edad igual fueron atendidas, ya que muchos padecen de enfermedades de base y debido a la emergencia no estaban tomando medicamentos, pero ayer ya se pusieron en control y recibieron sus medicinas.

Limpieza

En el municipio de La Lima son miles de residentes que están haciendo los trabajos de limpieza de vivienda, sin embargo, hay varios sectores como la colonia San Cristóbal, Guaymuras y excampos bananeros que aún están inundados y siguen transportándose en lanchas para llevar víveres a las personas que están en segundas plantas o partes altas, las que no salen por cuidar sus propiedades.

Otras zonas de los sectores Flores de Oriente, Cruz de Valencia, Suyapa, Samaritana, 22 de Junio, Metálica, Limones, Tibombo, San José, entre otras, están incomunicadas por la destrucción de la carretera, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que lleven maquinaria pesada y les habiliten los pasos.

René Fernández, habitante de la colonia Flores de Oriente, manifestó que su casa fue totalmente destruida por el paso de las tormentas Eta y Iota, a pesar de tener amputado uno de sus brazos, el señor relató que no tiene otra opción que volver a levantarse.

“Toda mi vida he vivido en estas comunidades y nunca me imaginé pasar por algo así, afortunadamente logré llevar mi familia a un albergue, pero ahora que vi como quedó lo que era mi casita da tristeza ver el desastre y tanta gente atrapada, por mi impedimento físico se me dificulta trabajar, pero hacemos los esfuerzos porque el lodo llegó hasta las ventanas y toda la zona está totalmente destruida”, expresó el limeño.