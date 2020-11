VIDEO: "Es un error que venga este dinero aquí", Mel Zelaya se defiende por 18,000 dólares no declarados

Tegucigalpa.



Alegando desconocer el origen del dinero con el que fue sorprendido al momento de intentar salir del país, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras (2006-2009), se defendió ante los fiscales y autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa.



El exmandatario y líder del partido Libertad y Refundación denunció que fue retenido "injustamente" por llevar en una mochila 18,000 dólares (más de 440,000 lempiras).



En redes sociales circula un video de lo que fue parte del interrogatorio al expresidente. Al ser interrogado por las autoridades Zelaya dijo "aquí ha de haber unos doce mil dólares, pero es un error que venga este dinero aquí", inició diciendo el político.





Una empleada de aduanas repreguntó a Zelaya si iban 12,000 dólares y el respondió: "no sé, habría que contarlo". El exmandatario agregó que no declaró el dinero porque "no sabía que venía esto aquí".



Mel Zelaya informó a medios de comunicación que este viernes salía con destino a Houston, Texas, para hacer una escala y luego viajar a la Ciudad de México, sin embargo, no pudo abordar el vuelo que lo llevaba a tierras estadounidenses.



El expresidente aceptó conocer que las leyes permiten a todas las personas viajar con menos de 10,000 sin declarar, pero que arriba de esa cantidad el dinero debe ser declarado. "Voy vía Houston, para Estados Unidos, luego a México; ¿en qué punto de vista se me va a ocurrir a mi llevar 18 mil dólares y vengo el lunes de regreso?", dijo en entrevista a HRN.





Zelaya agregó que el dinero fue detectado en uno de sus artículos personales. "Cuando pasan una maleta de mano yo la pongo para que pase los rayos X y me preguntaron por una bolsa de manila yo le dije 'eso no es mío ni conozco el origen'", explicó el líder político.



"Lo contamos y entonces me retuvieron, no pude abordar el vuelo y ahora vendrá el escándalo por esta situación. Las autoridades cumplen con su deber y no me dejan salir porque hay más dólares de lo que puedo portar legalmente", agregó Zelaya.



El expresidente dijo que el dinero pudo haber sido colocado en su maleta de mano cuando llegó al aeropuerto de la capital hondureña, por lo que las autoridades deberán revisar las cámaras de seguridad.