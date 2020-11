Retienen al expresidente Mel Zelaya con 18,000 dólares en aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa.

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, denunció este viernes que fue retenido en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa cuando supuestamente intentaba salir del país con 18,000 dólares (más de 440,000 lempiras).

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió el exmandatario en Twitter.

Mel Zelaya informó a medios de comunicación que salía con destino a Houston, Texas, para hacer una escala y luego viajar a la Ciudad de México, sin embargo, no pudo abordar el vuelo que lo llevaba a tierras estadounidenses.

El expresidente aceptó conocer que todas las personas que salen del país y que llevan más de 10,000 dólares en efectivo deben declarar la cantidad de dinero, pero negó que el dinero encontrado sea suyo. "Voy vía Houston, para Estados Unidos, luego a México; ¿en qué punto de vista se me va a ocurrir a mi llevar 18 mil dólares y vengo el lunes de regreso?".

Zelaya dijo que el dinero fue detectado en uno de sus artículos personales. "Cuando pasan una maleta de mano yo la pongo para que pase los rayos X y me preguntaron por una bolsa de manila yo le dije 'eso no es mío ni conozco el origen'", explicó el líder del partido Libertad y Refundación.

"Lo contamos y entonces me retuvieron, no pude abordar el vuelo y ahora vendrá el escándalo por esta situación. Las autoridades cumplen con su deber y no me dejan salir porque hay más dólares de lo que puedo portar legalmente", agregó Zelaya.

El expresidente dijo que el dinero pudo haber sido colocado en su maleta de mano cuando llegó al aeropuerto de la capital hondureña, por lo que las autoridades deberán revisar las cámaras de seguridad.