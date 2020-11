Retiran de proyecto de ley Fondes lo relacionado con institutos de previsión

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional retiró este jueves del proyecto de ley que autorizaba al RAP, a las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, instituciones de seguros, financieras y los institutos públicos de previsión a actuar como socios fundadores de la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes).

El diputado por el departamento de Valle, Marcos Velásquez, envió una nota a la secretaría del Congreso Nacional para retirar y eliminar todo lo relacionado con los institutos de previsión de la denominada Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional (Fondes).

El proyecto Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional, no se retira, solo se elimina lo relacionado con institutos de previsión.



Marcos Velásquez, expresó que “luego de analizar los puntos de vista expuestos por sectores relacionados a los institutos de previsión, especialmente los cotizantes, he decidido retirar y eliminar del proyecto de ley todo lo referente a los institutos públicos de previsión”.



Para Velásquez, la intención de dicha iniciativa no es perjudicar a los cotizantes, obreros y maestros, sino más bien que se puedan buscar proyectos de interés nacional para el desarrollo sostenible.



“Para evitar interpretaciones ambiguas, alejadas del espíritu de la iniciativa, solicito la eliminación de todo lo referente a los institutos públicos de previsión”, concluyó Velásquez.