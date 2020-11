Zonas afectadas por Eta y laderas de El Merendón están en riesgo

SAN PEDRO SULA.

Los distritos Rivera Hernández, Chamelecón, que ya sufrieron el embate de Eta, las partes bajas de la ciudad, los asentamientos situados en las laderas de El Merendón y las personas que viven en los bordos son los que tienen el mayor riesgo de inundación y deslaves en San Pedro Sula.

La advertencia también es para los pobladores en barrios y colonias cercanas a los ríos que cruzan la ciudad.

El ministro de Copeco, Max Gonzales, dijo que hasta el momento las zonas bajas que ya fueron afectadas son las que recibirán grandes cantidades de agua.

Históricamente, la ciudad ha tenido problemas por las aguas lluvias, y los expertos en ingeniería indican que se necesitan unos tres mil millones de lempiras para proteger San Pedro Sula con colectores y otras obras pluviales.

Luis Rodríguez, ingeniero experto en hidrología y geotecnia, explicó a LA PRENSA que los nuevos asentamientos en la parte alta pueden estar en riesgo, los que están pegados a las laderas de la montaña de El Merendón pueden sufrir deslizamientos.

“En cuanto a inundaciones, los ríos que cruzan la ciudad son capaces de transportar una cantidad significativa de agua porque son anchos, y eso nos da una oportunidad de que arriba no se inunde”, indicó el experto.

“Ahora, los sectores que están abajo de la ciudad, que son los que sufrieron inundación con Eta, lamentablemente sí se verán afectados con las aguas de Iota”, indicó.

Detalló que “los colectores van a funcionar para cierto volumen de agua, pero después no podrán captar más porque no tienen capacidad, eso si son ciertas las proyecciones de la cantidad de agua que caerá”, dijo el ingeniero.

Rodríguez agregó que nadie está preparado para enfrentar estos fenómenos naturales; pero es importante señalar que cada 20 años se presentan estos eventos, y desde 1954 hasta la fecha la única obra mayor que se ha hecho es el canal Maya, por lo que las represas de agua son urgentes.

Datos 1- Trabajo. Como una medida de prevención se sigue retirando basura y sedimento del canal de aguas lluvias en la aldea El Carmen.



2- Atención. Las brigadas médicas integrales siguen atendiendo en los refugios municipales, adonde se han encontrado muchos casos de covid-19.

“Las represas no van a controlar dos huracanes, pero algo pueden hacer, y no existen porque no vemos más allá de nuestra nariz”, cuestionó el hidrólogo. Recordó que los bordos son como el sexto elemento en la cadena de prevención, pero en Honduras y específicamente en la zona norte son vistos como el primero.

Agregó que con la cantidad de agua que se pronostica cualquier estructura colapsa porque no están diseñadas para soportar tanto.

Destacó que los sampedranos no deben entrar en pánico porque los ríos pueden soportar, pero se debe dar mantenimiento a los bordos.