“En el valle de Sula tienen que estar alerta por crecida del Ulúa”: Francisco Argeñal

San Pedro Sula.

El inminente impactó de Iota al país tiene en alerta a la población hondureña que aún no se recupera de los efectos provocados por la tormenta tropical Eta. Francisco Argeñal, jefe de Meteorología del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), habló con LA PRENSA sobre cuáles serán los efectos del fenómeno una vez que ingrese al país.

¿Cuál será la diferencia del huracán Iota y la tormenta tropical Eta en el país?

En primer lugar la velocidad, Eta estuvo interactuando con una masa de aire frío que la bloqueó y no la dejaba seguir hacia el norte, casi de manera frontal interactuó con ese fenómeno, tardó 48 horas en aproximarse a la costa de Nicaragua y luego tardó 24 horas en cruzar nuestro territorio; eso fue lo que hizo que el desplazamiento fuese lento y que nos produjera casi cinco días de lluvia en la zona norte y occidente. Mientras que con Iota no tenemos esos vientos ni la lluvia en el norte ni en occidente, se puede ver que en San Pedro Sula no está lloviendo todavía y esperamos que empiece a llover el martes por la tarde hasta el jueves. Además, como va más hacia el sur se estaría debilitando más rápido. Cuando esté en la región central, las bandas nubosas van a estar pasando sobre las montañas de occidente, ayudando a que se debilite más. Mientras que Eta cuando estaba en el centro del país, las bandas nubosas seguían entrando por el valle de Sula y seguían provocando lluvia más o menos fuertes.

¿Las lluvias de Iota van a ser mayor que las de Eta?

En algunos sectores, por ejemplo, en Olancho y en Colón, van a ser similares, donde va a llover más es en algunos puntos del sur de Comayagua y Francisco Morazán, y en el occidente las lluvias serán menores, igual que en el valle de Sula. En Islas de la Bahía vamos a tener lluvias principalmente el martes, y puede incrementar la altura de las olas entre martes y miércoles debido a la influencia de los vientos fuertes que va a tener Iota, porque estaría alcanzando la categoría cuatro antes de llegar a las costas de Nicaragua.

¿Qué zonas son las que se van a ver mayor afectadas por las lluvias?

El mayor impacto lo vamos a tener sobre el río Aguán, es el río que más problemas podría dar a la población hondureña, y el río Patuca. El Ulúa y el Chamelecón siempre darán problemas, pero no en la magnitud que cuando Eta, va a ser menos el impacto que van a tener; pero la gente del valle de Sula tiene que estar alerta ante la crecida del río Ulúa cuando comiencen las lluvias desde el martes.

El río Choluteca podría incrementar el impacto en la parte baja un poco más de lo que dejó con Eta, va a crecer más y se presentarán desbordamientos de este río en la parte baja, en los municipios de Choluteca y Marcovia, posiblemente.

¿Desde cuándo comenzarán las lluvias por Iota?

Las primeras lluvias van a estar haciéndose sentir a partir de mañana (hoy) en la noche prácticamente desde Iriona, Colón, hasta la desembocadura del río Coco, ahí en la frontera de Honduras y Nicaragua.

El martes estaría lloviendo en Atlántida, Cortés y Yoro. En la cuenca del río Aguán podríamos tener acumulados de entre 200 a 250 milímetros; pero en la parte alta en las montañas entre Colón y Olancho de hasta 300 y 350 milímetros. En Comayagua podrían acumularse hasta 300 milímetros.

¿Iota ingresaría al país como huracán categoría cuatro?

No, en la frontera entre Honduras y Nicaragua se va a degradar a tormenta tropical y una vez que entre a Olancho o a El Paraíso se convertiría en depresión tropical.

¿Por dónde saldrá Iota del país?

Algunos modelos hablan de que se podría disipar en el país, pero el modelo que mejor está pronosticando los ciclones tropicales es el que está corriendo la gente del Centro Nacional de Huracanes, y ese modelo dice que Iota va a cruzar como depresión tropical hasta la frontera de Honduras y El Salvador, al sur de Intibucá.

¿En qué zonas se podrían dar deslizamientos y en cuáles inundaciones?

Deslizamientos podríamos tener en Colón, Olancho y Francisco Morazán y las inundaciones en la cuenca del río Aguán, en la parte baja del río Patuca; pero debido a la saturación del suelo, todo el país está en alerta.

Se habla de que se está formando otra depresión tropical, ¿es verdad?

Por los momentos no se ve, y hablar del pronóstico de más de 10 días es muy aventurado, mucho más hablando de ciclones tropicales.