Hasta las tumbas se llevó el río Ulúa en San Manuel

SAN MANUEL.

Personas muertas, atrapadas, desaparecidas y miles de damnificados dejaron las inundaciones del río Ulúa en diferentes aldeas y colonias de este municipio.

La furia del caudaloso río no respetó ni a los muertos, ya que en el cementerio municipal arrasó hasta con las tumbas que estaban en la parte baja.

“Casi todo el cementerio quedó bajo el agua, muchas tumbas fueron arrastradas por el agua, aún no podemos saber cuántas, pero todo quedó bajo el agua”, expresó Antonio Zelaya.

2,000 personas damnificadas Unas 500 familias afectadas por las inundaciones fueron albergadas en la escuela Minerva.

“Tenemos un amigo llamado Pedro, que por sacar unos barriles se metió al río y quedó atrapado en unos amasijos de hierro, no pudimos rescatarlo y se ahogó, estamos esperando el apoyo de las autoridades para rescatar el cadáver”, expresó Alberto Pérez, poblador de San Manuel.

Las escenas son dramáticas. Son muchas viviendas inundadas, algunas aldeas quedaron totalmente bajo el agua y no se les miraba ni el techo, en otras colonias no les dio tiempo de salir y quedaron en el techo de sus casas y subidos en árboles.

100 colchonetas en el albergue En San Manuel urgen de colchonetas porque solo tenían 100 y son centenares que aún duermen en el suelo.

Ayer el agua del Ulúa había bajado en algunos sectores; sin embargo, en las partes bajas la tragedia continuaba, por lo que fuerzas vivas y pobladores se unieron para comenzar las labores de rescate.

Arturo Castro, alcalde de San Manuel, manifestó que tienen tres personas muertas: “En la colonia Gracias a Dios, madre e hijo murieron soterrados y ayer otra persona se ahogó en el centro del municipio. También tenemos dos niños y varios adultos desaparecidos”.

Sí hubo aviso

El jefe edilicio lamentó ayer que muchas personas no han sido encontradas, por lo que no saben si están vivas o muertas; sin embargo, los trabajos de rescate no han parado, pues miles de pobladores estaban atrapados en colonias, campos bananeros y aldeas del municipio.

3 claves de la tragedia 1- temor por el río ulúa. El municipio de San Manuel es uno de los más vulnerables a las inundaciones por el río Ulúa, piden obras de mitigación para evitar que futuras lluvias vuelvan a inundar sus comunidades. 2- pérdidas millonarias. En el sector hay muchas fincas bananeras que con las inundaciones de la tormenta Eta dejaron pérdidas millonarias en todos los cultivos. También se reportaron grandes daños en el sector ganadero. 3- claman por ayuda. Miles de familias por las inundaciones quedaron en la calle, por lo que hacen un llamado por ayudas con alimentos, ropa, pañales y otros productos básicos para su subsistencia.

“Nos duele la situación en el municipio porque nosotros sí hicimos el llamado para que salieran de su casas, llevamos camiones y no hicieron caso, fue hasta que ya estaban con el agua al cuello que clamaron por ayuda y por eso comenzamos y no hemos parado con los rescates”, agregó el alcalde.

San Manuel es uno de los municipios más pobres del valle de Sula y por la pandemia del coronavirus, los fondos municipales ya estaban agotados; sin embargo, las autoridades locales claman por ayuda para miles de personas que están damnificadas.

José Flores es un anciano de 78 años de edad, quien relató que perdieron todas sus plantaciones y pertenencias en los hogares. “Lo que más daba pesar era ver los niños pequeños con sus madres, colgados de los árboles, sentimos impotencia por ellos”.

Jesús Estrada, rescatista de la Cruz Roja, expresó que varias personas rescatadas ya estaban con hipotermia por estar más de 24 horas bajo el agua, los ancianos, niños y personas con retos especiales eran la prioridad en los rescates; no obstante, las lanchas hicieron varios viajes para salvar a los hombres que aún estaban a la deriva.