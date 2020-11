Mauricio Oliva asegura que se acabaron imposiciones en el PN

SAN LORENZO. El precandidato presidencial Mauricio Oliva destacó en San Lorenzo la incorporación de jóvenes y mujeres en su corriente Juntos Podemos.

“Vamos por la ruta correcta de la inclusión de la mujer y de la juventud en nuestras planillas”, afirmó el actualpresidente del Congreso Nacional.

“Se acabaron las imposiciones en este partido... no es de nadie, no es de una familia en particular, este partido no tiene fierro”.

La gira por Valle comenzó en el municipio de San Francisco de Coray, luego atravesaron las aguas del pacífico para llegar a la isla del Tigre, en Amapala, para finalizar en San Lorenzo.