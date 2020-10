CNE pedirá decreto para compras

TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional Electoral (CNE) requerirá de un decreto de emergencia del Congreso Nacional autorizando compras directas en el caso de que la Secretaría de Finanzas no haga a tiempo el primer desembolso del presupuesto electoral.

“Estamos preocupados, estamos solicitando un valor en dinero para los primeros días del próximo mes (de noviembre) y todavía no hay una respuesta clara y contundente sobre este tema”, afirmó el secretario general de ese órgano, Alejandro Martínez. Destacó que “mientras Finanzas no nos dé recursos nosotros no podemos licitar, los plazos para licitar se están venciendo”. De no llegar los recursos a tiempo “tendría que hacerse un decreto de emergencia para poder hacer compras o contrataciones directas”, expuso el funcionario electoral. El CNE pidió a Finanzas un presupuesto de 1,200 millones para financiar 28 proyectos electorales, pero el Congreso no ha comenzado la discusión del presupuesto general.