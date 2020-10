Unah inicia acciones en contra de catedrático que insultó a estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) de Tegucigalpa, capital de Honduras, dijeron este jueves a Diario LA PRENSA que ya se encuentran realizando el proceso correspondiente en contra del catedrático Edgardo Rodríguez, quien fue captado insultado a sus alumnos durante la clase virtual que imparte.

"Se están siguiendo las acciones que enmarca la ley y las diferentes instancias académicas y administrativas tomarán las medidas que proceden sin restringir el derecho a la defensa que tienen el docente. Hay una comisión que se encargará de determinar si será suspendido durante este procedimiento", dijo Ayax Arias, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Unah.

Por otra parte, Arias agregó que la Unah está completamente en contra de este tipo de acciones que denigran a las personas.

"Fue desagradable ver este tipo de comportamientos. Esto no se debe repetir, ya que los estudiantes tienen todo el derecho de plantear sus consultas o comentarios, claro desde el respeto, y los catedráticos deben responder sin problemas y sin insultos", agregó Arias.

"Lamentamos profundamente estas situaciones, ya que si bien es un acto individual daña la imagen institucional; sin embargo, alentamos a los estudiantes a que denuncien y presenten sus pruebas porque estas acciones no pueden seguir ocurriendo. Este es un atropello en contra de los estudiantes", concluyó el vicerrector.

Sobre el video

El día de ayer las imágenes del catedrático Rodríguez, quien menciona que cuenta con 25 años de trabajar en el área de Ciencias Sociales de la Unah, se viralizaron luego de que se compartiera el video en las redes sociales.

El docente llamó "maricones" a los estudiantes que lo reportaron con su superior por organizar una actividad presencial para el fin de semana.

"Me fueron a 'sapear' con mi jefe por la actividad del domingo"..."Miren jóvenes, yo sé lo que hago, yo sé dónde estoy parado, ubíquense. Ubíquense en el sentido de que quieran ser más listos que el profesor, no lo son, es bien difícil y no porque yo sepa más, estoy más viejo que ustedes, he vivido más que ustedes, tengo 25 años de dar clases en la universidad, y sé cómo piensan, cómo caminan, cómo hablan y cómo escriben ustedes", dijo Rodríguez sin saber que lo estaban grabando.