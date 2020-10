De 344 menores que desaparecieron este año, 63 no han sido encontrados

TEGUCIGALPA.

Han pasado 10 días desde que la niña Ariela Anahí Aguilar (de 6 años) desapareciera de la colonia Fátima, de Comayagüela.

La menor desapareció el miércoles 14 de octubre a las 9:00 pm cuando junto a su madre y su abuela salían de la iglesia, en ese momento la niña se apartó de ellas para ir a la pulpería y en menos de cinco minutos no volvieron a saber de ella.

Los familiares y vecinos han buscado a la niña en varios lugares, incluso han ido a los hospitales, la morgue, postas policiales, pero sin resultados.

Sus parientes hicieron un llamado a las personas con las que puede estar la niña a que la regresen, pues Anahí padece de insuficiencia renal congénita, por lo que debe tomar sus medicamentos. Los que tengan información pueden llamar al 8775-7677.

Anahí es uno de muchos casos de menores que en las últimas semanas se han reportado extraviados. LA PRENSA contó 12 menores de edad que fueron reportados desaparecidos en las últimas dos semanas; de estos, ocho fueron encontrados por sus familiares, cuatro continúan perdidos, y sus padres angustiados piden ayuda a las autoridades y a las personas que los hayan visto.

En la colonia Juan Lindo, de Comayagüela, dos menores desaparecieron el 16 de octubre: Víctor Alexander Membreño (7 años) e Ingrid Liseth Cantillano (de 15). El niño fue encontrado este viernes en una colonia cercana; sin embargo, su prima aún se encuentra desaparecida.

“No sabemos del paradero de la niña, la hemos andado buscando por varios lugares”, dijo uno de los familiares. Si alguna persona tiene información de la menor puede llamar al 9516-9823.

José Trinidad Cedillos (de 14) desapareció desde el 12 de octubre en la colonia Brisas del Merendón en Cofradía, Cortés. Según el relato de la madre, su hijo le ayudaba a vender verduras en la zona; ese día la madre viajó a San Pedro Sula a comprarlas dejando al adolescente con sus dos hermanas, al regresar a la casa José ya no estaba. Vecinos le manifestaron que se había ido a la montaña a cortar piñas con otro joven, su mamá no ha sabido de él desde entonces.

“La señora que me dijo que se fue con otro vecino me dice que no me preocupe, que José está bien; pero yo que soy la madre estoy angustiada, no duermo y no como pensando en cómo estará”, expresó entre lágrimas la señora. El otro caso es de la jovencita Jennifer Lorena Archaga, quien reside en la colonia Mery de Flores en la capital. Desapareció el domingo, y sus padres la buscan desesperadamente.

Investigación

En lo que va del año, la Policía Nacional tiene reportes de 344 menores de 18 años desaparecidos, de los cuales 281 ya fueron encontrados. Todavía hay 63 de los que siguen investigando, en cada uno se activó la alerta Amber, que es un mecanismo para ayudar a localizar y recuperar a menores extraviados.

Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, dijo que de los casos resueltos se ha identificado que la mayoría se dan por situaciones familiares.

“Muchas veces los padres castigan a los hijos y estos se salen de las casas, hay otros que se van en las caravanas de migrantes, principalmente los adolescentes; pero hay un pequeño grupo en que las desapariciones fueron por causadas por grupos criminales”, explicó.

Ante el aumento de niños desaparecidos en las últimas semanas, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) alertó a los padres y recomienda extremar medidas de seguridad para evitar que más menores desaparezcan.