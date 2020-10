Desde hoy reanudan viajes turísticos a Cayos Cochinos

LA CEIBA.

Este fin de semana se reanudan los viajes turísticos a Cayos Cochinos, un atractivo que le dará un fuerte impulso al turismo durante el feriado Morazánico.

La pandemia del coronavirus ha dejado un duro golpe en los operadores turísticos, sin embargo, esperan una recuperación con la recién reapertura del turismo.

“Se ha perdido mucho, solo el fin de semana pasado más de 250 turistas querían viajar a Cayos Cochinos y no se pudo. Qué bueno que ya se aprobó la reanudación de los viajes”, dijo Jorge Brower, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba.

Las disposiciones del Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (Sinager) son que a los Cayos solo pueden ingresar como máximo 216 turistas. Antes de la pandemia, el cupo era ilimitado. En tiempo normal llegaban alrededor de 300 personas los fines de semana, y en Semana Santa unas 800.

No se admiten niños de 0 a 4 años. En la lancha solo se permite entre ocho a 10 pasajeros. Antes se permitía hasta 25 personas. Todo para evitar contagios de covid-19.

En La Ceiba hay 10 empresas que realizan los viajes a Cayos Cochinos. Tourist Options es una de las más reconocidas y ofrece paquetes a un precio de 1,300 lempiras por persona.

Reactivación

Brower informó que en la Novia de Honduras “ya hay 29 restaurantes abiertos de manera presencial y eso es bueno. También estamos promocionando las aguas termales, el rafting en la cuenca, la laguna de Cacao y otras aventuras”.

En cuanto a las reservaciones en los hoteles para el feriado Morazánico, estas están en un porcentaje mínimo, a pesar de que algunos hoteles han publicitado paquetes turísticos económicos.

Paquetes de aventura Paquete 1: Snorkeling de río. Observación de peces tropicales duración un día. Aquí vivirá una nueva experiencia en la cuenca del río Cangrejal. Esto tiene un valor de 842 lempiras.

Paquete 2: Experiencia cascada río Zacate. Durante un día recorrerá unos de los senderos de Parque Nacional Pico Bonito. Observará parte de su flora y fauna. Además de disfrutar la cascada de río Zacate. Precio por persona 640 lempiras.

Paquete 3: La Pasadía en Cabañas del Bosque es otro sitio de promoción. Una perfecta opción para disfrutar en familia. Por un costo de 500 lempiras tendrá la oportunidad de conocer y recorrer unos de los senderos de Parque Nacional Nombre de Dios y disfrutar de las cristalinas aguas de uno de los afluentes del río Cangrejal.



Para reservas llamar al 9489-6058.

“Estamos bien bajos por ahora. Tenemos unas reservas en camino, pero no hay confirmación. La gente sabe que estamos en temporada de lluvia y pandemia y eso afectará. Siento que al final nos vamos a llenar, aunque a última hora porque están llamando”, manifestó Marco Tulio Fúnez, propietario del hotel Las Hamacas.

Este hotel ofrece paquetes turísticos a los Cayos Cochinos y para la práctica del rafting en la cuenca del Cangrejal.

La Red de Comunidades Turísticas de Honduras (Recoturh), mediante Reservaciones La Ceiba, ha programado una serie de paquetes turísticos para la práctica del turismo de aventura. “Estamos listos para servirles durante estos días de vacaciones. En todos nuestros servicios cumplimos los protocolos de bioseguridad”, dijo Walkirian Méndez, de Reservaciones La Ceiba.

En la Unidad Turística Municipal (UTM) no se ha planificado ninguna actividad para el feriado debido a la falta de presupuesto. “Todavía no tenemos autorizado nada. Estamos a la espera que los patrocinadores nos apoyen, pero debido a la pandemia no creo que se logre algo.

Además, dependemos de Sinager”, explicó Isaac Amaya, director de la UTM.

Ayer, el presidente Juan Orlando Hernández hizo rafting en el Cangrejal y dirigió un conversatorio en La Ceiba con empresarios de la región.