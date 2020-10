El podcast con las noticias de Honduras y el mundo del lunes 19 de octubre

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del lunes 19 de octubre de 2020.

Honduras abrió este lunes sus fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua, tras más de siete meses de restricciones por la pandemia de la covid-19, enfermedad que ha causado más de 88.000 contagios en este país centroamericano. La titular del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carolina Menjívar, indicó que la reapertura de las fronteras comprende el ingreso y salida de hondureños y extranjeros. Destacó además que la reapertura al tráfico terrestre procedente de otros países será de "forma gradual y condicionada".

Luego de que se hiciera viral un video de sampedranos divirtiéndose en un bar-discoteca en el que se incumplen los protocolos de bioseguridad, la Unidad de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad informó que vienen sanciones administrativas y económicas para este negocio. Alexander Leiva, director regional de la Secretaría de Trabajo, dijo que lo que procede es una multa de 200,000 lempiras y el cierre de operaciones del negocio hasta que pase la pandemia.

La Secretaría de Seguridad de Honduras, a través de la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), determinó mantener el toque de queda a nivel nacional hasta el 25 de octubre, asimismo, dieron a conocer el nuevo calendario de circulación para esta semana en el país que inició hoy con los números de identificación de 6 y 7.

Miles de niños hondureños se han visto obligados a salir a la calle, abandonar el sistema educativo y se enfrentan al hambre, discriminación y al trabajo infantil por la crisis desatada por la pandemia de la covid-19 en su país. Esa es la valoración que hizo este lunes el director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez.

El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, es representado por sus abogados en la audiencia inicial que se celebra en los juzgados capitalinos. Bográn es acusado por el Ministerio Público por el supuesto delito de violación a los deberes de los funcionarios. Los abogados del imputado se presentaron a los juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, localizados en el barrio La Granja en Comayagüela, en representación de Bográn.

El ministro de Defensa Nacional, general retirado Fredy Díaz Zelaya, informó que este lunes arribó al país el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig S Faller, quien participará en la ceremonia de reconocimiento para la Operación Dominio en la que participará el presidente Juan Orlando Hernández. Díaz indicó que Faller también participará en la inauguración de un centro militar con la presencia de todas las agencias de Honduras que son apoyadas por Estados Unidos.

Este lunes concluyó la inspección a los módulos que conforman el hospital móvil que se instalará en Choluteca, informó la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras. Los módulos que conforman las estructuras hospitalarias de Choluteca y Santa Rosa de Copán están todavía en los predios de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés, a donde llegaron el pasado domingo 8 de octubre.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó en las últimas horas que a partir de este mes se reanudarán algunos servicios consulares en esa representación diplomática. Entre los servicios que retomó la embajada de Estados Unidos, figura la renovación de visas tipo B1, B2, B1/B2, C1, C1/D, E1. E2, F1, H2A, H2B Y H4. Asimismo, las personas que deseen solicitar por primera vez la visa H2A, y los solicitantes por primera vez como adultos mayores de 80 años y niños menores de 14 años, cuyos padres tengan visa B1/B2 vigente. La legación diplomática acreditada en Honduras, indicó que la mayoría de estos procesos no requieren de una entrevista.

Internacional

El candidato Carlos Mesa asumió este lunes que su rival electoral Luis Arce será ganador de las elecciones en Bolivia y su formación Comunidad Ciudadana encabezará la oposición. El líder de Comunicad Ciudadana compareció ente los medios en La Paz para reconocer una victoria del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, aunque el cómputo oficial de votos sigue en curso.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó este lunes "idiota" al principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, y amenazó con despedirle un día después de que ese experto comentara en una entrevista que no le sorprendió "en absoluto" que el mandatario se contagiara de la covid-19.

La depresión tropical Veintisiete, que se formó este lunes en el Atlántico, se fortaleció en las últimas horas y adquirió fuerza de tormenta tropical a unas 735 millas (1.185 km) al sureste de las islas Bermudas. A las 11 am ET, la denominada tormenta tropical Epsilon presentaba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (55 km/h) y estaba estacionaria sobre el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). No hay avisos ni alertas para la costa por ahora, aunque el NHC recomienda a los habitantes de Bermudas seguir la evolución de esta tormenta.

Un pequeño asteroide del tamaño de un refrigerador podría impactar contra la atmósfera terrestre el 2 de noviembre, la víspera de las elecciones en Estados Unidos, aunque si así ocurriera lo más probable es que se desintegrara sin llegar a causar daños, según el divulgador científico Neil deGrasse Tyson. La NASA estima que la probabilidad de que el asteroide 2018VP1, de la clase Apolo, impacte contra la Tierra en su aproximación más cercana el 2 de noviembre es del 0,41%.

Deportes

El Boavista con los delanteros hondureños Jorge Benguché y Alberth Elis, no levantan cabeza y este lunes han sufrido otra dura derrota en la primera división de Portugal. En esta ocasión, el equipo de los carachos perdió como local 0-1 ante el Vitória Guimarães por la cuarta fecha y con esta caída están en puestos de descenso por lo que ha sido un comienzo pésimo.

Carlos Martínez ya no es más el entrenador de la Real Sociedad de Tocoa, por lo que se convierte en el primer director técnico cesado en el inicio del Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras. Tras la derrota de 0-2 sufrida a manos del Olimpia y luego de no conocer el triunfo en cinco jornadas, la junta directiva del equipo aceitero decidió no seguir con el estratega hondureño para lo que resta del campeonato.

Tras la goleada de 3-0 encajada a manos del Vida y la enorme cantidad de críticas, el entrenador uruguayo Ramiro Martínez puso su cargo a disposición en el Real España. En información brindada por el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, señalan que el presidente Elías Burbara les confirmó la renuncia de Ramiro Martínez.

Luego que el boxeador hondureño Teófimo López (de 23 años) se convirtiera en el nuevo rey del peso ligero tras imponerse, por decisión unánime en 12 asaltos, al ucraniano Vasyl Lomachenko en la pelea de unificación del título que se celebró el sábado en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos; el pugilista y su padre anunciaron que tienen planeado viajar a Honduras en los próximos meses y compartir con el pueblo catracho sus cinturones mundiales.