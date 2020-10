Invest-H impidió a la Unops inspeccionar los hospitales

TEGUCIGALPA. El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn actuó con negligencia y cometió una serie de acciones al margen de la ley que al final causarán un multimillonario perjuicio al Estado por la compra de los siete hospitales móviles a Elmed Medical System del empresario guatemalteco-estadounidense Axel López.

El informe especial 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló otros hechos inéditos que contienen indicios de responsabilidad penal en las compras y contrataciones de los polémicos hospitales móviles, valorados en 1,174 millones de lempiras.

Acuerdo confidencial. Un elemento nuevo expuesto en este informe es que Invest-H no aplicó el polémico acuerdo de confidencialidad suscrito con Axel López y que impidió supervisar la construcción de los hospitales antes de su embarque a Honduras. El 6 de mayo de 2020 se firmó un acuerdo de confidencialidad entre Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com e Invest-H, que tiene como finalidad la protección de información técnica relacionada con el diseño y construcción de los módulos hospitalarios comprados a esa empresa.

El acuerdo contenía una cláusula que autorizaba la aplicación de una preinspección de embarque en Ankara, Turquía, ciudad adonde se estaban construyendo los módulos hospitalarios. Dicha tarea se debía coordinar con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según el TSC, el informe de preinspección del embarque hubiera servido de base para conocer en ese momento la capacidad de Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com para cumplir con la entrega de los hospitales adquiridos por el Estado; sin embargo, “de manera negligente Invest-H no proporcionó a Unops la documentación para efectuar dicha preinspección”.

Además, hubiese permitido cotejar la calidad del equipo y de los módulos hospitalarios de los dos primeros hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula que llegaron al país este 10 de julio y en los cuales se encontraron equipos vencidos y en mal estado y módulos con signos de deterioro y corrosión.

Axel López se amparó en este acuerdo de confidencialidad para no entregar a Invest-H información documental, fílmica y fotográfica de la construcción de los módulos hospitalarios en Turquía, lo que dio lugar a que la compra se hiciera prácticamente a ciegas.

Otra irregularidad plasmada en el informe del TSC refiere al atraso no justificado en los tiempos de entrega de los hospitales con señales de retraso desde el pasado abril. A pesar del incumplimiento en plazos de entrega no existen solicitudes formales de prórroga por parte del proveedor. Axel López alegó que los atrasos en las fechas de entrega se debían a las restricciones gubernamentales que Turquía había impuesto para movilización de la industria y comercio. Sin embargo, el TSC constató a través de los canales diplomáticos que no hubo restricciones oficiales para la producción, así como para el transporte de bienes comerciales y la industria tanto a nivel nacional como internacional. Además, Invest-H se abstuvo de penalizar a Elmed Medical System por los atrasos de 107 días en la entrega de los dos primeros hospitales móviles y de 95 días respecto a sus plantas de tratamiento por un valor de $6,184,530.00.