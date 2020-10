Hay indicios de responsabilidad penal en las compras de Invest-H

TEGUCIGALPA. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó ayer que notificó en las últimas horas al Ministerio Público (MP) los resultados de un informe especial con número 002-2020-CEAI-GAE-Invest-H-B, donde presentan los indicios de responsabilidad penal en seis hechos que fueron detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

El informe de 11 páginas expone que producto del análisis de las pruebas que fueron recabadas por el TSC se encontraron méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP para que proceda a ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia, tipificando los delitos que correspondan.

Señalan que existen irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento, además, inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos.

Asimismo, hubo inconsistencias en el proceso de compra de 250,000 pruebas para covid-19, las que además se dañaron por mal manejo.

Otra irregularidad es la contratación de una empresa constructora propiedad de un familiar del exdirector ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn.

El TSC indica que también halló inconsistencias en la compra de mascarillas y que, sin consultar al consejo directivo de esa entidad, como máxima autoridad, y sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio con base a ser su máxima autoridad, “realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras, identificando perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19 impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”, dice el informe.

Hay méritos. Las evidencias encontradas por el TSC constatan, además, atrasos injustificados en los tiempos de entrega, equipos ofrecidos incompletos y falta de cumplimiento en la prestación de atención técnica extranjera especializada para su instalación, proceso de contratación sin garantías, documentación de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor, falta de supervisión de la construcción de hospitales por un tercero calificado, proceso llave en mano fallido, anticipo del 100% al proveedor no calificado, entre otros.

Luego de revisar la oferta presentada por Elmed Medical System INC. dba HospitalesMoviles.com, proveedor de los siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de residuos médicos, el TSC identificó una serie de situaciones irregulares en la selección de esa empresa como proveedora de los bienes en mención. Comprobaron que la información que acompaña la oferta presentada por Elmed Medical System INC. dba HospitalesMoviles.com no es propia de la empresa, incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles e imágenes de especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados que pertenecen a las compañías Turmaks Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC, ambas con sede en Turquía, sin comprobar una relación comercial legalmente establecida entre estas empresas y el proveedor. El informe también expresa que por la compra de siete hospitales móviles se debió multar con 6.1 millones de dólares a Axel López.