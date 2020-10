Inspeccionan los primeros ocho contenedores de hospital del sur

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) comenzaron la inspección física de ocho contenedores que traen parte del hospital móvil destinado a Choluteca.

Hasta ayer autoridades revisaron siete contenedores de los 39 del hospital móvil de Choluteca.



Las labores de inspección empezaron a las 8:00 am. La revisión es parte del seguimiento en la investigación del caso denominado Hospitales Móviles, en el cual el Ministerio Público, a través de fiscales y agentes de los departamentos de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Atic, no solo revisan, sino que cotejan si los equipos coinciden con los manifiestos. “En el grupo de especialistas están los biomédicos, quienes revisan los equipos y verifican si están en buen estado, si coinciden con los manifiestos y, además, ven los precios estipulados entre otras cosas”, explicó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.



Mora señaló que en este caso, hay varias solicitudes enviadas a Guatemala, Panamá, Estados Unidos y Turquía como parte de la asistencia judicial requerida en la investigación. “Se han pedido asistencias jurídicas que no han llegado y que complementan la investigación”, apuntó.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que recibió los documentos solicitados a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), pero en los mismos no iba el contrato de compraventa, por lo que las obligaciones contraídas serán las consignadas en las órdenes de compra. La PGR advirtió que si Invest-H no consigna los incumplimientos del proveedor en los bienes recibidos, no se podrá sustentar ni entablar ningún tipo de acción legal contra Elmed Medical System y su representante.