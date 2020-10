El jueves inicia operaciones el hospital móvil de San Pedro Sula, dice ministra

Tegucigalpa.



El jueves 15 de octubre iniciará operaciones el hospital móvil de San Pedro Sula para atender pacientes con Covid-19, informó en las últimas horas la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.



"El hospital ya se ha verificado, se han hecho las pruebas de todo el equipo para atender a los pacientes en estado crítico, Invest-H nos hará la entrega oficial el día jueves y nosotros contamos con un plan puesto en marcha", dijo la funcionaria.



Flores añadió que con el equipo técnico de la Secretaría de Salud se ha verificado la funcionalidad de la infraestructura que es "bastante compleja, ya que es un hospital con ocho módulos con alta tecnología".





La titular de Salud, detalló que por esta razón ha costado articular todos los sistemas que lo conforman. "Es un trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta, no podíamos recibir hasta no estar seguros y nos hemos tomado el tiempo, nosotros como Secretaría dijimos no recibimos los hospitales si realmente no comprobamos que pueden estar dando un funcionamiento óptimo conforme a estándares nacionales e internacionales" explicó.



Alba Flores indicó que los hospitales móviles están habilitados para la atención de pacientes con Covid-19, y poseen unidades de cuidados intensivos e intermedios.



Por otra parte, apuntó que cuando termine la pandemia estos centros podrán ser utilizados para atender otro tipo de enfermedades y de esa forma disminuir la brecha que se ha tenido en el sistema sanitario por la falta de camas y poca capacidad en la infraestructura.



Con respecto al hospital móvil de Tegucigalpa, Flores informó que se tienen varios días de estar trabajando para ponerlo a funcionar, aunque no precisó fecha en la que entrará en operaciones.